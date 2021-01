Auf der Suche nach einem Nachfolger für Torhüter Mike Jensen, der Handball-Bundesligist HBW Weilstetten am Ende der Saison in Richtung SC Magdeburg verlassen wird, sind die Verantwortlichen fündig geworden. Mit dem 24-jährigen Simon Sejr wird auch in der kommenden Saison ein Däne im Tor des HBW stehen.

Der 18-fache Junioren-Nationalspieler wird von Balingen-Weilstettens Trainer Jens Bürkle als großes Talent bezeichnet, das in den zurückliegenden zwei Jahren in der ersten schwedischen Liga sehr gute Quoten gehabt habe. „Simon ist gut ausgebildet und hat eine sehr gute Technik. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm einen sehr talentierten Torhüter verpflichtet haben“, meint Bürkle.

Der Umstieg von der ersten schwedischen Liga in die deutsche Handball-Bundesliga sei für den 2,02-Meter großen Dänen zwar ein großer Schritt, „aber wir haben ihn auch gegen die Topteams beobachtet und auch dabei wusste er zu überzeugen“, ist Bürkle sicher, dass Sejr seinen Landsmann Jensen sehr gut ersetzen kann. Dieser war vor zwei Jahren mit ähnlichen Voraussetzungen zum HBW gekommen und hatte sich in Balingen-Weilstetten großartig entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Der Balinger Neuzugang spielt derzeit noch in der ersten schwedischen Liga beim aktuellen Tabellensechsten Lugi HF Lund. Nach zwei erfolgreichen Jahren in Schweden freut sich Sejr jetzt auf die stärkste Liga der Welt. „Es war schon immer mein Ziel, in Deutschland Handball zu spielen. Der HBW ist ein guter Verein, bei dem ich mich als Spieler entwickeln kann. Ich habe mit Wolfgang Strobel und Jens Bürkle sehr gute Gespräche geführt und ich kann es kaum erwarten, nach Deutschland zu reisen“, freut sich Sejr, der für drei Jahre unterschrieb, auf die Saison 2021/22.

„Ich freue mich, dass Simon sich für den HBW entschieden hat und bin davon überzeugt, dass wir mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden haben”, sagte Balingens Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Gleichzeitig teilte er mit, dass Torhüter Vladimir Božic den Verein am Ende der Saison verlassen wird.

„Mit der Verpflichtung von Simon und dem Weggang von Vladi sind die Planungen auf der Torhüterposition abgeschlossen“, erklärte Strobel, dass mit Mario Ruminsky und Simon Sejr die nächste Saison in Angriff genommen wird.