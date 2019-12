DaCapo überzeugt mit etwas anderen Adventsklängen

Achberg - Unter der Leitung von Jürgen Jakob hat der Achberger Chor DaCapo am dritten Advent in die weihnachtlich dekorierte Kirche St. Michael eingeladen, um sich gemeinsam mit seinen Gästen auf Weihnachten einzustimmen. Mit viel Hingabe des Dirigenten und der knapp 60 Sängerinnen und Sänger gelang ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert.

Jürgen Jakob wollte mit seinem Chor „mal was anderes“ machen, ohne aber traditionelle Klänge der Weihnachtszeit außer Acht zu lassen. Und so war bereits der Auftakt des etwa einstündigen Adventskonzerts gewiss überraschender, als es sich der eine oder andere Gast vorstellte. Mit den russisch-orthodoxen Klängen von Rachmaninow sang der Chor drei Sätze der Vesper op. 37, wovon der zweite Satz auf Deutsch gesungen wurde. Mit einer warmen und voluminösen Klangpracht dieser Stücke wurden die Zuhörer sofort verzaubert.

Neben mitreißenden Chorklängen waren ein absolutes Highlight des Abends die drei Soli von Martina Flatscher am Violoncello, die im Laufe des Abends zu hören waren. Mit tiefen, langsamen Klängen spielte sie sich in die Herzen der Zuhörer. Beim folgenden vierstimmigen Kanon, bei dem das Publikum und die Gäste des Kinderchors der Grundschule Weißensberg miteinbezogen wurden, wurde die Kirche zu einem Klangkörper der Weihnachtsmusik. Das Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ war von den Akteuren des Chors so emotional gesungen, dass es ein bewegtes Publikum hinterließ.

Sopranistin Sabine Bartl brillierte bei „Schlaf wohl, du Himmelsknabe du“ und auch Reinhold Schenk konnte mit seiner Tenorstimme bei der Volksweise „Der Christbaum ist der schönste Baum“ glänzen. Für einen Moment des Nachdenkens sorgte hingegen Waltraud Herrenknecht. Sie erzählte eine Geschichte zum Thema Schenken und Geschenke. Die Essenz der Geschichte war, dass es wohl weniger darauf ankomme, was man schenke, vielmehr gehe es darum, in jedes Geschenk sein ganzes Herz zu legen. Nach traditionellen Klängen von „Tausend Sterne sind ein Dom“ und „Giebel glänzen tief verschneit“ gehörte die Bühne ganz den kleinen Nachwuchssängern. Der Kinderchor der Grundschule Weißensberg sang voller Eifer ganze drei Weihnachtsstücke und beeindruckte mit seinem Können.

Einen festlichen Ausklang dieses bewegenden musikalischen Abends bildete die Missa Festiva. In lateinischer Sprache wurden die traditionellen Teile des Ordinariums „Kyrie“, „Gloria“, „Credo“, „Sanctus“ und „Agnus Dei“ voll Hingabe gesungen und bildeten so einen äußerst glanzvollen Abschluss. Bevor jedoch die Gäste auf ein warmes Getränk, Wienerle und Waffeln auf dem stimmungsvoll dekorierten Kirchplatz eingeladen wurden, überzeugten der Chor und die Solisten Susanne Eiermann und Edgar Schmitt bei der Zugabe „Mary, did you know“, einem moderneren Weihnachtslied. Ein äußerst gelungener und besinnlicher Adventsabend.