„Da schwappt die Spielfreude von der Bühne runter“

Die neue Saison in den Tuttlinger Hallen steht in den Startlöchern. Ab Montag können Abonnenten sich Tickets im Einzelverkauf sichern. Über das neue Programm hat Redakteur Matthias Jansen mit Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, gesprochen.

Guten Tag, Herr Baur. Die Sommerferien sind zur Hälfte vorbei. Sind Sie schon erholt?

Nein. Mein Urlaub steht noch bevor. Erst wenn wirklich alles für die Saison eingetütet ist, gehe ich auch 14 Tage in den Urlaub.

Was haben Sie momentan noch zu tun?

Da sind zum einen noch die Nacharbeiten für den Honberg-Sommer. Parallel arbeiten wir an den letzten Vorbereitungen für die neue Spielzeit für unsere „Bühne im Anger“ und für die Stadthalle. Außerdem steht im nächsten Jahr das 20-jährige Jubiläum der Tuttlinger Krähe bevor, das wir mit einer Gala feiern möchten. Wir wollen dafür alle Gewinner der vergangenen zehn Jahre an einem Abend unter einen Hut bekommen. Und das ist nicht ganz einfach, wenn Künstler wie Sascha Grammel dabei sind. Aber wir sind zuversichtlich. Außerdem wird die Stadthalle gerade komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt. Da geht es zu wie im Bienenstock.

Trotzdem steht das Programm für die nächste Saison. Interessierte können sich ab Montag Karten kaufen.

Das gilt erst einmal nur für die Abonnenten. Die Abos sind eingebucht, die letzten Ausweise werden gerade verschickt. Ab Montag haben Abonnenten – und die, die es noch werden wollen – zudem exklusiv die Möglichkeit, sich als Erste auch Einzelkarten zu sichern. Erst eine Woche später, am 26. August, beginnt dann der Freiverkauf.

Was ist der Vorteil eines Abos?

Die Nutzer haben die Sicherheit, dabei zu sein. Ein „ausverkauft“ gibt es für Abonnenten nicht. Und dann ist da der Preisvorteil. Ein Festabonnent erhält satte 35 Prozent Nachlass auf den Einzelkartenpreis. Bei einem Wahlabo sind es immerhin noch 20 bis 25 Prozent.

Worauf freuen Sie sich am meisten in der neuen Saison?

Es gibt ganz viel, worauf ich mich freue. Zum Beispiel Heribert Prantl, der den Abschluss für den Literaturherbst macht. Er ist ein kluger Kopf und ein blendender Rhetoriker. Es freut mich besonders, dass er nach Tuttlingen kommt, weil wir sehr lange daran gearbeitet haben, ihn bei seinen vielfältigen Verpflichtung nach Tuttlingen zu bekommen.

Was sind weitere Höhepunkte?

Sehr gespannt bin ich auf die Umsetzung von Fatih Akins Aus dem Nichts. Der Kinofilm thematisiert die NSU-Mordserie und wurde 2018 mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Das ist ein sehr dichter Film geworden – und oft gelingt die Adaption auf der Bühne mit den eigenen Stilmittel des Theaters sehr gut.

Das sind jeweils keine musikalischen Kunstformen. Was klingt ab Oktober besonders gut in den Tuttlinger Hallen?

Mit der Rockband The Queen Kings kommt die aktuell beste deutsche Queen-Tributeband in die Stadt. Ein Wandelkonzert bietet der Wiener Pianist und Organist Robert Lehrbauer an. Er wird zunächst in der St. Gallus-Kirche an der Orgel spielen. Anschließend wandelt er mit den Gästen hinüber in die Stadthalle und spielt dort am Flügel. Beide Instrumente setzt er in Verbindung und erläutert mit viel Wiener Charme nebenbei viel Wissenswertes. Das Hagen-Quartett gehört weltweit zu den besten Streich-Quartetten und mit dem großen Pianisten Bernd Glemser kommt ein gern gesehener Stammgast zu uns. Er stammt aus Dürbheim, seine Eltern sind Abonnenten bei uns.

Und im Dezember haben Sie auch etwas Besonderes geplant?

Ja, es wird nach Jahren wieder eine große Weihnachtsshow geben. Christmas Moments kommt nicht peinlich-kitschig daher, sondern verbreitet mit großartigen Akteuren Weihnachtsstimmung ohne allzuviel Rührseligkeit. Wer der Stargast sein wird, erfahren wir bald. Zuletzt war es Cassandra Steen, eine wunderbare Sängerin.

Das sind alles prominente Namen. Was ist denn der Geheimtipp?

Schön, dass Sie fragen. Wir ermuntern unser Publikum immer, experimentierfreudig zu sein. Es wird auch ein schöner Abend, wenn man zum wiederholten Mal zu Götz Alsmann geht. Aber genau wie beim Essen sollte man auch beim Kulturgenuss immer mal wieder Neues ausprobieren. Da lege ich beispielsweise German Hornsound ans Herz. Das ist ein junges Quartett, das bei „hornlikes“ das Publikum einbindet. Im ersten Teil spielen die Musiker ihre Lieblingsstücke. Nach der Pause werden die Stücke gespielt, die sich das Publikum schon vor dem Konzert oder in der Pause über Karten gewünscht hat. Und dann gibt es noch die Alten Bekannten...

Wie können Alte Bekannte ein Geheimtipp sein?

Können sie. Wir sind immer gefragt worden, ob wir nicht mal die A-Capella-Band Wise Guys nach Tuttlingen holen können. Das klappt jetzt. Die Alten Bekannten bestehen nämlich zum großen Teil aus früheren Mitgliedern der mittlerweile aufgelösten Wise Guys. Dann freue ich mich auf Lehman Brothers. Der junge, viel diskutierte italienische Regisseur Stefano Massini bringt den Aufstieg und Fall dieses Imperiums auf die Bühne. Und dann schauen wir mal, wie Tanz ankommt. Der hatte es beim Tuttlinger Publikum bislang immer etwas schwer. Die Produktion Don`t Stop the Music zeigt die Entwicklung des Tanzes von den 1920ern bis heute und eignet sich auch für eine erste Annäherung ans Genre Tanz.

Den Anfang macht die Junge Philharmonie Oberschwaben am Sonntag, 6. Oktober.

Alban Beikircher, der als künstlerischer Berater das Konzertabo mit prägt, leitet das Orchester. Sie waren vor einigen Jahren schon in Tuttlingen. Ich bin damals in die Probe geplatzt und ungeplant gleich zwei Stunden sitzen geblieben. Ich habe erlebt, mit welcher Begeisterung Beikircher die jungen Leute anleitet. Die Musiker haben an seinen Lippen gehangen und diese Begeisterung dann auch auf die Bühne gebracht. Übrigens sind auch einige junge Talente aus Tuttlingen dabei. Die Junge Philharmonie Oberschwaben kommt alle zwei Jahre nach Tuttlingen. Sie reicht fast schon an die Qualität eines Profi-Orchester heran. Was erstaunlich und schön ist, mit welcher Motivation die jungen Leute musizieren. Da schwappt die Spielfreude spürbar von der Bühne herunter.