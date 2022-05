Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. und 5. Mai beschäftigten sich die vierten Klassen der Klosterwiesenschule in Baindt mit Fragen rund um Kinderbeteiligung. Im Kinderpartizipations-Workshop „Wir bestimmen mit!“ der Kinderstiftung Ravensburg in Kooperation mit dem Projekt „Kinderpartizipation Württemberg“ und der Klosterwiesenschule lernten die Viertklässler gemeinsam mit Pädagogin Stefanie Nandi was Kinderbeteiligung ist, wo und wie man sich beteiligen kann und vertieften ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen Meinungsbildung, Diskussion und Argumentation. Mit dem Workshop möchte die Kinderstiftung Ravensburg den Kindern einen niederschwelligen Zugang zu diesem Thema ermöglichen und sie ermutigen, sich aktiv in die Gestaltung ihrer Lebenswelt einzubringen. Denn nur wer seine Beteiligungsrechte und die Beteiligungsmöglichkeiten kennt, kann sich aktiv an der Gestaltung beteiligen.

Wie lief die Klassensprecherwahl ab? Wo darf ich mitbestimmen? Und was ist besser: Eis im Becher oder in der Waffel und warum?

Die Beispiele und Themen waren so vielfältig wie die Ideen und Meinungen der Kinder. Klar wurde, dass ihnen Vielfalt, Demokratie und die Wahrnehmung ihrer Meinung sehr wichtig ist. Sie brachten Ideen ein, was im örtlichen Hallenbad für viel Spaß sorgen soll und argumentierten, warum das Eis im Becher oder in der Waffel besser ist. So lernten die Viertklässler spielerisch, sich eine Meinung zu bilden und diese mit Argumenten zu diskutieren. Ihre Erkenntnisse aus den Diskussionen beschrieben die Kinder mit Aussagen wie „Da gibt’s kein Richtig oder Falsch“ und „Jeder hat seine eigene Meinung“.

Kinderbeteiligung begleitet die Schülerinnen und Schüler schon das gesamte Schuljahr. Neben einer Plakataktion zu Kinderrechten schrieben sie zum Beispiel einen Infobrief zum anstehenden Kindergipfel an die Bundestagsabgeordneten Herrn Strasser und Frau Brugger.

Mit den verschiedenen Aktionen und dem Workshop sind sie nun bestens gewappnet für den anstehenden Kindergipfel in Baindt. Hier erwarten sie die Bürgermeisterin Frau Rürup, der sie ihre Ideen und Ergebnisse zeigen möchten.

Das Projekt „Wir bestimmen mit!“ wird gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“.