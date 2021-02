Da braut sich was zusammen

Die Plakatwände in der Stadt füllen sich, großflächig machen die Parteien Werbung. Es ist Wahlkampf, exakt in vier Wochen wird der neue Landtag gewählt. Bislang hatte man den Eindruck, dass der politische Diskurs im Kreis Sigmaringen noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat.

CDU-Fraktion lädt zum Pressegespräch

Doch das wird sich ändern. Und zwar am kommenden Mittwoch. Die CDU-Kreistagsfraktion lädt zu einem Pressegespräch nach Mengen ein. Ein echtes Gespräch ist in Corona-Zeiten schon was Besonderes, weil alles über Zoom, Teams und sonstige Internetplattformen läuft.

Außergewöhnlich ist die Einladung aber auch, weil neben den Bürgermeistern Thomas Kugler und Stefan Bubeck (beide CDU) weitere Gesprächspartner am Tisch sitzen werden, die politisch andere Farben vertreten: Doris Schröter von den Freien Wählern und Matthias Seitz von der SPD.

Landrätin tritt für Partei auf

Pikant an der Veranstaltung: Sogar Landrätin Stefanie Bürkle, bekanntlich auch CDU, aber als Chefin der Kreisverwaltung auch ein Stück weit überparteilich unterwegs, wird in der Einladung angekündigt.

Zwar steht in der Einladung, dass es um die Fortschreibung des Regionalplans gehen soll, doch weiter unten steht der wahre Grund: Die Grünen und „Klimaaktivisten“, wie Kugler in der Einladung formuliert, bezeichnen den aktuell diskutierten Entwurf als rückwärtsgewandt. „Das können wir so nicht stehen lassen.“ Da braut sich ein heftiges Wahlkampf-Gewitter zusammen.