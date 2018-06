Düsseldorf in der Relegations-Runde - Aachen steigt ab

München (dpa) - Fortuna Düsseldorf kämpft in der Relegation um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag der 2. Liga reichte das 2:2 gegen den MSV Duisburg. Relegationsgegner ist Hertha BSC. Der Karlsruher SC, der Eintracht Frankfurt mit 1:0 besiegte, kämpft gegen Drittligist SSV Jahn Regensburg um den Klassenverbleib. Als zweiter direkter Absteiger nach Hansa Rostock steht Alemannia Aachen fest: Auch ein 2:1 bei 1860 München reichte nicht. Den Meistertitel holte Greuther Fürth. St. Pauli reichte der 5:0-Sieg gegen den Paderborn nicht für die Relegation.