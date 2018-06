700 Fans haben am Samstag mit den Wild Wings die Saisonabschlussparty gefeiert. Kapitän Alexander Dück versprach für kommende Saison den Titel. Das Trikot von Dan Hacker wurde für 600 Euro versteigert.

„Am Dienstag war Trauertag, heute ist Freudentag“, fasste Stadionsprecher Bernd Lösselt die Stimmung im Umfeld der Helios-Arena und draußen vor dem Stadion, wo trotz Regens ein Teil der Feier stattfand, zusammen. Am vergangenen Dienstag hatten die Wild Wings auf eigenem Eis, das inzwischen abgetaut ist, die Play-off-Finalserie gegen Bietigheim verloren.

Dass die Mannschaft, die am Ende „nur“ Vizemeister wurde, weiterhin große Sympathien unter den Schwenninger Eishockeyfreunden hat, bewies der Samstagnachmittag. „Wild Wings, wir sagen Danke schön“, stimmten die Besucher spontan an. „Ich bin stolz, bei so einem Traditionsverein mit so einer Mannschaft arbeiten zu dürfen“, erklärte Trainer Stefan Mair.

„Nächstes Jahr holen wir den Meisterpokal der zweiten Liga“, versprach SERC-Kapitän Alexander Dück den Fans. Wie hoch die Wild-Wings-Spieler bei ihren Anhängern im Kurs stehen, schlug sich auch bei der Trikotversteigerung – die weißen Auswärtstrikots kamen unter den Hammer – nieder. So brachte das Leibchen von Topscorer Dan Hacker 600 Euro. Auktionator Reiner Schorer, gab für das Trikot von Stürmer Matt MacKay bei 550 Euro den Zuschlag und das Jersey von Verteidiger Chris Schmidt brachte immerhin noch 420 Euro.

„Es war eine tolle Saison, der Zusammenhalt war so gut wie nie“, freute sich Wild-Wings-Gesellschafter Gerhard Welzer. Die Wild Wings GmbH vergaß auch nicht, ihren weiblichen Helferinnen Astra Bixenstein, Anne Echle und Ute Hoppe für deren Arbeit zu danken. Welzer überreichte Blumensträuße. Wobei Echle (Ticketing) und Bixenstein (Betreuung der VIP-Gäste) künftig kürzertreten wollen.

Die Autogramme der SERC-Cracks waren sehr begehrt und die Spieler stellten sich auch gerne für gemeinsame Fotos mit den Fans zur Verfügung. Dass die Sponsoren Fürstenberg und Bad Dürrheimer für Freigetränke sorgten, kam sehr gut an. Ebenso, dass es die Fanartikel der Wild Wings zu Sonderpreisen zu erwerben waren. Für gelungene musikalische Unterhaltung sorgte „Jam von der Linde“. (wit)