Dänisches Prinzenpaar besucht Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa) - Das dänische Kronprinzenpaar wird heute zu einem offiziellen Besuch in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Während der zweitägigen Reise werden Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary in Stralsund, Schwerin, Rostock und Güstrow zu Gast sein. Nach der Landung in Rostock-Laage ist Stralsund mit seinem Ozeaneum erste Besuchsstation. Am Nachmittag wird das Prinzenpaar in Schwerin das Schloss besichtigen, in dem Frederiks Urgroßmutter, Dänen-Königin Alexandrine, einen Teil ihrer Kindheit verbrachte.