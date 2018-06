Dänemark und Frankreich im Finale der Handball-EM

Herning (dpa) - Dänemark und Frankreich spielen bei der Handball-EM der Männer um Gold. Die Dänen gewannen in Herning das Halbfinale gegen Kroatien mit 29:27. 14 000 Zuschauer feierten den siebten dänischen Sieg in Serie. Im ersten Semifinale hatte sich Olympiasieger Frankreich gegen Weltmeister Spanien mit 30:27 durchgesetzt und trifft am Sonntag im Finale auf den Ausrichter. Spanien und Kroatien bestreiten das Spiel um Bronze. Der deutsche Trainer Michael Biegler belegte mit Polen den sechsten Rang.