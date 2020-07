Curevac sammelt weitere Millionen von Investoren ein

Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen Curevac hat umgerechnet weitere 110 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Neben dem Staatsfonds von Katar habe sich eine Gruppe weiterer schon bestehender und neuer Geldgeber beteiligt. Das teilte Curevac am Dienstag nach abgeschlossener privater Finanzierungsrunde mit. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen der Kapitalbeteiligungen auf 560 Millionen Euro. Erst gestern hatte das Unternehmen eine Forschungskooperation mit dem Pharmakonzern Glaxosmithkline angekündigt. Das britische Unternehmen erhält für 150 Millionen Euro zehn Prozent der Unternehmensanteile. Davor war auch schon der Bund mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen. Die Tübinger forschen an Impf- und Therapieverfahren mit so genannter mRNA: Damit können Körperzellen fremde Stoffe nachbauen, um danach Abwehrmechanismen zu entwickeln.