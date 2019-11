Crosslauf-Serie startet in Unterkirnach

Sobald die Bäume ihre Blätter verlieren, werden manche Leichtathleten in der Region unruhig. Sie schrauben Spikesnägel unter ihre Laufschuhe, um für die Geländelaufsaison gerüstet zu sein. Die 43. Auflage der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald-Baar beginnt am Samstag, 23. November, in Unterkirnach.

Die beliebte Veranstaltungsreihe ist von dem jahreszeitlichen Wechsel besonders beeinflusst. Schließlich finden alle Wettbewerbe auf Naturbühnen statt. Der Crosslauf Zollern-Schwarzwald-Baar beginnt am 23. November in der Schwarzwaldgemeinde Unterkirnach. Zu bewältigen ist ein abwechslungsreicher Rundkurs, der ausschließlich über Wiesengelände führt. Stellplatz und Siegerehrung ist beim Grillschopf.

Am Samstag, 7. Dezember, gibt es dann einen Geländewechsel. Der Läufertross findet sich im Tailfinger Stadion Lichtenbohl ein. Auch dort, hoch oben auf der schwäbischen Alb, führen die Laufpfade ausschließlich über Wiesengelände. Dieses ist abwechslungsreich, wobei die Streckenwahl den Läufern keine Verschnaufpause genehmigen wird. Stellplatz und Umkleidekabinen sind auf dem Stadiongelände. Die Siegerehrung wird, wie im vergangenen Jahr, im Gemeindezentrum Stiegel durchgeführt.

Das neue Jahr 2020 beginnt für die Athleten am Samstag, 11. Januar, in Trossingen. Die Wettkampfstrecke ist, wie in den vergangenen Jahren, das Stadiongelände bei der Fritz-Kiehn-Sporthalle. Dort befinden sich auch der Stellplatz und die Umkleidekabinen. Die Siegerehrung wird eine Etage höher in der Sporthalle durchgeführt.

Auf das finale Rennen bereiten sich in gewohnt zuverlässiger Weise bereits jetzt die Mitarbeiter der TG Tuningen vor. Zu erfahren war, dass im Bereich der Sport- und der Festhalle erneut ein interessanter Rundkurs auf reinem Wiesengelände abgesteckt wird. Umkleidemöglichkeiten finden die Sportler in der Sporthalle. Die Siegerehrung ist in der Festhalle, die sich direkt bei Start und Ziel befindet.

In der Klasse U 10, in der die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2008/2009 starten, gibt es keine Serien-Gesamtwertung.

Für alle vier Laufveranstaltungen gelten folgende Startzeiten:

13 Uhr: Mittelstrecke, Frauen, Männer Altersklasse sowie die männliche und weibliche U 18 und U 20.

13.15 Uhr: männliche und weibliche U 10.

13.30 Uhr: M/WK U12

13.45 Uhr: M/WJ U14

14 Uhr: MW/J U16

14.15 Uhr: Langstrecke Frauen, Männer, Seniorinnen und Senioren, M/W U20, M/WJ U18.