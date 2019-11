Crosslauf-Serie startet am Samstag in Unterkirnach

Die regionale Geländelaufsaison wird am Samstag mit dem ersten Lauf zur Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald in Unterkirnach eröffnet.

Wie von Meinrad Bea vom Lauftreff Unterkirnach zu erfahren war, geht es wieder über das altbewährte Wiesengelände bei der Gaststätte Ackerloch/Grillschopf. Hier ist auch die Meldestelle. Meldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind in der Schlossberghalle.

Der Zeitplan: 13 Uhr: Mittelstrecke, Frauen, Männer, Altersklasse sowie die männliche und weibliche U18 und U20. - 13.15 Uhr: männliche und weibliche U10. Hinweis vom Veranstalter: In der M/WK 08/09, das ist die U10, gibt es keine Serien-Gesamtwertung. - 13.30 Uhr: M/WK U12. - 13.45 Uhr: M/WJ U14. - 14 Uhr: MW/J U16. - 14:15 Uhr, Langstrecke Frauen, Männer, Seniorinnen und Senioren, M/W U20, M/WJ U18. - Siegerehrungen: ab 16 Uhr im Grillschopf. Für Roggenbachschüler wird diese am 25. November in der Schule nachgeholt.