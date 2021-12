Crossdressing, Singen, fröhliche Wichtelspiele? Jede Zeit hat ihre Weihnachtsbräuche

König Heinrich II. (1133 – 1189) gehört zu den eindrucksvollsten Herrschergestalten Englands. Seine Gattin, die schöne Eleonore von Aquitanien, war eine der kultiviertesten und politisch aktivsten Frauen ihrer Epoche. Unter den Söhnen der beiden ist Richard Löwenherz bekannt als tapferer Heerführer und edler Ritter. Wie feierte man in dieser erlesenen Gesellschaft das Weihnachtsfest?

Unum saltum et siffletum et unum bumbulum. Auftrag an einen Performance-Künstler von König Heinrich II. für das Weihnachtsfest

Zu den Höhepunkten des Abends gehörte der Auftritt des Kunstfurzers Roland. Dieser hatte von seinem Souverän ein ansehnliches Lehen erhalten, verbunden mit der Verpflichtung, am Weihnachtstag bei Hofe zu erscheinen und "unum saltum et siffletum et unum bumbulum" zu Besten zu geben – einen Sprung, einen Pfiff und einen Furz. Was immer König Heinrich an dieser Performance fasziniert haben mag, das Furzen hat sich als weihnachtliches Brauchtum auf Dauer nicht durchgesetzt – obwohl Weihnachten ja ein Fest ist, das mit allen Sinnen genossen wird. Heute denken wir dabei aber eher an den Duft von Lebkuchen und Tannennadeln und den Klang von Glocken, Posaunen und Blockflöten.

Weihnachtliche Exzesse – die Engländer trieben es am tollsten

Das Weihnachtsfest, wie wir es heute kennen, ist dagegen eine sehr gesittete Veranstaltung, vor allem in Deutschland. Das war aber nicht immer so. Im Mittelalter war die Feier der Geburt des Herren vor allem eine Zeit der Eskapaden. Im byzantinischen Reich zog der niedere Klerus in der Weihnachtszeit Frauenkleider an und trieb Unfug in der Kirche. In ganz Europa wählten Schüler von Klosterschulen am Nikolaustrag einen Knabenbischof, der über die Feiertage das Sagen über alle kirchlichen Würdenträger seines Sprengels hatte und mit seiner jungen Gefolgschaft umherzog, Almosen sammelte und heilige Handlungen parodierte.

Besonders gut dokumentiert sind die weihnachtlichen Ausschweifungen aber in Merry old England. Englische Weihnachtslieder aus der Zeit vor 1600 drehen sich häufig um‘s Essen, Trinken, Tanzen, Spielen und Anbandeln. Auch Prügeleien werden besungen. Einmal im Jahr, zur Weihnachtszeit, wurde die gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf gestellt. Die Bauern und Knechte stürmten in die Häuser ihrer Herren und forderten diesen auf, sie mit Speis und vor allem Trank zu versorgen. Das bekannte Lied „We wish you a merry Christmas“ beschreibt diesen als Wassailing bekannten Heischebrauch: wir gehen nicht, bevor du uns nicht bewirtet hast.

{element}

Historiker vermuten, dass dieser Ausbruch winterlicher Ausgelassenheit mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten der Agrargesellschaft zusammenhing. Die Feldarbeit war getan, Brot und Fleisch, Bier und Wein waren im Überfluss vorhanden und mussten schnell aufgebraucht werden. Man musste nicht mehr so früh aufstehen, die Menschen waren ausgeruht, hatten viel Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.

Wie Clement Clark Moore in New York weihnachtliche Randale bekämpfte

Dass Weihnachten heute als besinnliches Kinder- und Familienfest und nicht als Orgie gefeiert wird, ist der Bemühung vieler sittenstrenger Reformatoren zu verdanken. In England schafften die Puritaner im 17. Jahrhundert während der Zeit der Cromwellschen Diktatur das in ihren Augen unmoralische, ja heidnische Fest einfach ab. Nach dem Sturz des Regimes war Weihnachten zwar wieder erlaubt, aber aus der Mode gekommen. Erst kirchliche Erneuerungsbewegungen und die Werke des Schriftstellers Charles Dickens etablierten das Christfest wieder als eine Zeit unschuldiger Freuden und wohltätiger Nächstenliebe. In den USA etablierte der vermögende Gelehrte Clement Clark Moore in den 1820er Jahren die Figur des Santa Claus, der die braven Kinder beschenkt. Der Historiker Stephen Nissenbaum meint, dass er damit Weihnachten bewusst in eine gesittete Bahn lenken wollte. In Moores Heimatstadt New York zogen an Weihnachten Horden junger Männer aus den Armenvierteln durch die Stadt, drangen die Häuser der Reichen ein und verlangten Alkohol und Almosen. Das waren nicht mehr die Bauern, die der Gutsherr gut kannte, sondern fremde Habenichtse, vor denen die Bürger sich fürchteten. Nach Nissenbaums Theorie gelang es Moore, den Fokus auf Kinder zu richten und gutes Benehmen zur Voraussetzung für die Gaben zu machen.

Im Vergleich zu England und Amerika scheint Deutschland kein Hotspot der Weihnachts-Exzesse gewesen zu sein. Zwar wurden im Preußen des 18.Jahrhunderts Krippenspiele verboten, weil es dabei zu Krawallen und „unzüchtigen Handlungen“ kam, doch finden solche Berichte eher selten in den Quellen. Hierzulande bot seit jeher der Karneval (Fastnacht...) [GK1] Raum für ausgelassenes Feiern. Das seit dem Mittelalter verbreitete Nikolaus-Brauchtum, bei dem der Heilige des Nachts Geschenke an die Kinder verteilte, ist die Keimzelle des moderne Weihnachtsfestes. Martin Luther verlegte im 16. Jahrhundert die Bescherung auf den 24. Dezember. Er schaffte es dadurch zwar nicht, den Nikolaus zu verdrängen, aber er etablierte den Heiligen Abend als Familienfest mit Geschenken.

Fürsten und Republikaner trugen den Christbaum aus Deutschland in die Welt

Zu den ältesten Weihnachtsbräuchen gehört der Christbaum, obwohl diese heute selbstverständliche Tradition sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland flächendeckend durchsetzte. Während der Christbaum in Deutschland lange als evangelischer Brauch galt, war die Krippe das katholische Gegenstück. Bis an die Schwelle zum 20. Jahrhundert stand in den weihnachtlichen Stuben je nach regionaler und konfessioneller Zugehörigkeit entweder das eine oder das andere.

Der Christbaum könnte sich aus dem mit Äpfeln geschmückten Paradiesbaum entwickelt haben, der im Mittelalter am 24. Dezember in den Kirchen aufgestellt wurde. An diesem Tag gedachte man der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden. Später, so diese These, wurden dann immergrüne Bäume in den Zunftstuben der Handwerker oder vor ihren Häusern aufgestellt. An diesen Bäumen hingen Süßigkeiten, die die Kinder plündern durften. Anfang des 17. Jahrhunderts sind geschmückte Weihnachtsbäume in Straßburg belegt, weil ein Pfarrer gegen diese Neuerung eiferte. Von Deutschland aus verbreitete sich der Weihnachtsbaum in der ganzen Welt. Anfangs trugen deutsche Prinzen und Prinzessinnen dazu bei, die ins europäische Ausland heirateten und ihre Bräuche and die Höfe von London oder St. Petersburg mitbrachten. Aber auch radikale Demokraten wie der Schriftsteller und Jurist Karl Follen sorgten für die Verbreitung. Er wanderte 1824 in die USA aus und stellte dort 1832 den vermutlich ersten Christbaum in Neuengland auf.

Bunte Bilder gegen rationale Reformatoren

Die Krippe entstand in Italien des späten Mittelalters. Weitere Verbreitung fand sie erst mit der Gegenreformation. Mönchsorden versuchten, durch bunte Bilderwelten die Menschen, die nicht lesen konnten, von der Überlegenheit des katholischen Glaubens zu überzeugen. Figürliche Darstellungen biblischer Szenen waren ein Mittel dazu, besonders beliebt waren die Passion Christi und eben die Geburt.

Krippe und Krippenspiel, Weihnachtsbaum und Nikolaus und auch die Bescherung an Heiligabend gehören zu den älteren Weihnachtsbräuchen. Der Adventskranz wurde erst 1839 in Hamburg erfunden, der Adventskalender entstand noch später, zuerst selbstgemacht in den Familien, zu Beginn des 20 Jahrhunderts auch in gedruckter Form.

In Sachen Weihnachten ist Deutschland nicht mehr Exportweltmeister

Auch heute entdecken die Menschen – und der Handel – immer wieder neue Möglichkeiten, die Weihnachtzeit noch fröhlicher zu gestalten. War Deutschland in dieser Hinsicht lange ein Exporteur von Weihnachtlichem, so übernehmen wir heute eher Ideen aus anderen Ländern – vor allem aus dem englischsprachigen Raum und aus Skandinavien. Da gibt es beispielsweise die Weihnachtsgurke, den hässlichen Weihnachtspullover oder die Wichteltür.

Wer am Weihnachtsbaum die Gurke findet, wird belohnt

Eine Gurke ist auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Baumschmuck. In Amerika gibt es die – angeblich aus Deutschland stammende – Tradition, dass ein Exemplar aus Glas im Baum versteckt wird. Wer sie zuerst entdeckt, bekommt ein Extrageschenk. Dieser Brauch ist inzwischen auch bei uns angekommen und Gurken finden sich in jedem besseren Weihnachtssortiment. Der „Ugly Christmas Sweater“, der hässliche Weihnachtspullover, kommt aus England – kein Wunder, es handelt sich um eine ironische Tradition. Zugrunde liegt der klassische Norwegerpulli mit seinen charakteristischen Ornamenten. Allerdings sind auf hässlichen Weihnachtspullis auch noch möglichst unpassende Gestalten zu sehen. Das können grotesk gestylte Weihnachtsmänner sein, Figuren aus Star Wars oder Zombies mit roten Zipfelmützen. Die Wichteltür ist eine Art Adventskalender aus Dänemark. Dieser Brauch spricht vor allem jüngere Kinder an. Kurz vor dem Beginn der Adventszeit erscheint eine kleine Tür in Bodennähe an der Wand. Dahinter hat ein Weihnachtswichtel seine Wohnung bezogen. Jeden Tag kommen Dinge hinzu: winzige Schneebesen, Schuhe, eine Sitzbank, kurz, alles was ein Wichtel so braucht. Der neue Mitbewohner kann den Kindern auch Briefe schreiben und im Haus Schabernack anstellen. Es hängt von der Phantasie der Eltern ab, wie originell die Abenteuer mit dem Gesellen ausfallen. Sie besorgen das Zubehör, bringen es an und denken sich dazu Geschichten aus.

Wozu brauchen wir eigentlich Bräuche?

Weihnachtsbräuche hatten ursprünglich vor allem eine religiöse Bedeutung. Daneben gab es auch Riten, die eher magischer Natur waren, wie Orakelbräuche oder das Räuchern zwischen den Jahren, um Geister zu vertreiben. Später dienten die Bräuche vor allem dazu, die Advents- und Weihnachtszeit möglichst festlich und abwechslungsreich zu gestalten. Neuerungen gab und gibt es zu jeder Zeit, neue Weihnachtsbräuche werden oft als uralt angepriesen. Natürlich hilft der Handel bei deren Verbreitung nach, weil mit neuen Moden meistens auch der Kauf von noch mehr Weihnachtsdeko verbunden ist.

Wer weihnachtliche Traditionen zelebriert, spürt dabei ein wohliges Gefühl – alles ist wieder so, wie es sein soll zu dieser Zeit und wie es schon immer war. Auch, wenn dieses „schon immer“ nicht unbedingt hunderte von Jahren zurückreicht. Egal! Wir erinnern uns an vergangene Feste und freuen uns, wenn unsere Kinder Freude an den Dingen haben, die auch uns früher beglückten. Neue Einflüsse sind dabei kein Widerspruch. Für die einen können sie eine Bereicherung des Weihnachtsprogrammes sein, die anderen können sie getrost ignorieren.

[GK1]Bitte regional üblichen Begriff einsetzen.