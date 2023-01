Crazy Pony spielt im Kulturzentrum Scheuer

Der Folk-Club Villingen präsentiert am Sonntag, 15. Januar, ab 20 Uhr Crazy Pony (Foto: Christoph Mitschke) im Kulturzentrum Scheuer in der Kalkofenstraße 3a. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Crazy Pony ist ein virtuoses Bluegrass- und Folk-Duo voll überschwänglicher Energie, das den Gästen ein intensives und unterhaltsames Spektakel bieten: ein wütendes Banjo, ein groovy Bass, und dazu wunderschöne Harmonien und unglaubliche Überraschungen. Und nicht zu vergessen: der englische Humor, heißt es in der Ankündigung. Gegründet im Jahre 2011 hat das Duo, bestehend aus Léa Rovero (Bass, Washbord, Voice) aus der Westschweiz und Frank Powlesland (Banjo, Guitar, Slide Guitar, Harmonica and Voice) aus England.