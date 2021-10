Cowana gewinnt Gruppenphase der 18. 99Damage-Liga-Saison

Das deutsche Counter-Strike-Team Cowana Gaming hat die Gruppenphase der 18. Saison der 99Damage Liga auf dem ersten Platz beendet. Den zweiten Platz sichert sich CC Oglum.

Die beiden Teams treffen damit in der K.o.-Runde direkt im Kampf um den ersten Finalplatz im Upper-Backet-Finale aufeinander.

Cowana legte einen wahren Durchmarsch hin - es wäre beinah eine perfekte Gruppenphase für die Deutschen geworden. Doch auf der allerletzten Karte der Gruppenphase unterlag Cowana mit 11:16 Unicorns of Love(UoL). Insgesamt stehen für Cowana 17 Siege aus 18 Spielen auf dem Tableau

Gruppenzweiter CC Oglum musste um seinen Upper-Backet-Finalplatz noch bis zum Schluss bangen. Punktgleich mit UoL ging es am letzten Spieltag ins Fernduell. Am Ende konnten beide Teams jedoch je nur eine Karte gewinnen und so sicherte sich CC Oglum aufgrund des direkten Vergleichs Gruppenplatz zwei.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-702148/2

