Country & Linedance-Festival in der Gigelberghalle

Biberach/Schemmerberg - Am Samstag, 5. November, fand in der Gigelberghalle in Biberach eine grandiose Linedance Night statt. Hunderte tanzbegeisterte Countryfans folgten in ihren Westernoutfits dem Ruf der Countryband Saddle’n’Boots. Die Veranstalter Modell-Eisenbahn-Club und Narrenzunft Biberach waren vollauf zufrieden.

Das hat es so in der altehrwürdigen Stadthalle noch nicht gegeben. Cowboyhüte, Boots, Westernhemden, wo immer man auch hinsah. Die Linedanceszene aus halb Süddeutschland gab sich auf dem ausverkauften Gigelberg ein Stelldichein zur Livemusik der Countryband Saddle’n’Boots, die von John D. & The Rose unterstützt wurden. Und nicht nur die Tänzer kamen voll auf ihre Kosten, sondern auch die Freunde gut gemachter Livemusik. Saddle’n’Boots spielte Titel aus vielen Epochen der Countrymusic mit Titeln von Johnny Cash über Eric Clapton bis zu Shania Twain.

Veranstaltet wurde der Abend vom Modell-Eisenbahn-Club Biberach und der Narrenzunft Biberach. Zunftmeister Heinz Bork war höchst zufrieden: „Der Abend war perfekt. Gute, friedliche Stimmung und tolle Musik von Ralf Herold und seiner Band. Ich würde sagen, das schreit förmlich nach einer Wiederholung.“

Auch Thomas Leins von den Modelleisenbahnfreunden war voll des Lobes: „Mit Countrymusic hatte ich bislang wenig am Hut, aber was Saddle’n’Boots hier abgeliefert haben, war fantastisch.“

Ähnliches dachten vermutlich auch die vielen Gäste, die aus allen Winkeln Süddeutschlands angereist waren und dabei teilweise über 200 Kilometer Anfahrt auf sich genommen haben – oftmals in Gruppen von Linedancern organisiert. Linedance liegt dabei voll im Trend. Der amerikanische Gruppentanz folgt international festgelegten Regeln und ist nicht nur körperlich eine Herausforderung, sondern auch geistig. Eine Vielzahl von Schrittfolgen gilt es zu beherrschen. Im Resultat tanzten am Samstag hunderte Gäste synchron zu den großen Countryhits wie „Achy Breaky Heart“ oder „Chattahoochee“.

John D. & The Rose aus Ulm und Stuttgart bilden nicht nur auf der Bühne ein sich perfekt ergänzendes Paar. Der Deutsch-Amerikaner John Donarski lebt Country und zieht mit seiner Partnerin, der Stuttgarter Multiinstrumentalistin Petra Rosemann, das Publikum in seinen Bann. Saddle'n'Boots hat sich in Kooperation mit John D. & The Rose ein stetig wachsendes Stammpublikum erarbeitet. Für das nächste Jahr sind Studioaufnahmen geplant.