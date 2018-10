Cortina nicht in der Kritik, aber gefordert

Zehn Niederlagen in Serie und Tabellenletzter: Die sportliche Lage der Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist alles andere als zufriedenstellend. Für Trainer Pat Cortina gibt es von den Gesellschaftern Thomas Burger und Michael Werner Rückendeckung. Noch!

Zwar sagte Werner nach dem 2:3 gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, dass weder sein Trainer noch Manager Jürgen Rumrich bei ihm in der Kritik stehen würden. Aber der Coach sei nun gefordert, Lösungen zu finden. „Cortina ist jetzt gefragt“, macht Werner deutlich. Viel fehlt jedenfalls nicht mehr und die Wild Wings, die mit drei Punkten und 10:33 Toren am Tabellenende stehen, haben den schlechtesten DEL-Start der Vereinsgeschichte hingelegt.

Es läuft bisher ähnlich schlecht wie in der Saison 2002/03, nach der die Schwenninger für zehn Jahre in der zweiten Liga verschwanden. Zu Beginn der Runde hatte der SERC aus den ersten zwölf Spielen nur einen Sieg geholt. Trainer Tom Pokel wurde bereits nach zehn Partien entlassen. Für ihn kam das Duo Bedrich Pastyrik und Danny Held, das die längste Niederlagenserie in der DEL-Geschichte zu verantworten hatte. Von Januar bis März 2003 setzte es 18 Pleiten – lediglich Freiburg verlor eine Saison später ebenfalls 18 Mal in Serie. Sportlich konnten sich die Wild Wings im Play-Down gegen Frankfurt retten. Schwenningen stieg wegen eines erfolgten Insolvenzantrages ab.

Bei der 2:3-Niederlage gegen Bremerhaven sahen nur 2589 Zuschauer die Partie. Von den Pre-Play-Offs werden auch nur noch die hartgesottensten Fans träumen. Die Fischtown Pinguins, die nun Rang zehn einnehmen, haben bereits 13 Punkte mehr als die Wild Wings eingefahren. Am Neckarursprung traten die Norddeutschen ohne einen in Deutschland geborenen Spieler an. Der „deutsche Weg“, den Schwenningen gehen wollte, scheint gescheitert.

Bei nur zehn geschossenen Toren in elf Spielen muss zudem das Defensivsystem von Trainer Cortina hinterfragt werden. Bei den Fans steht der Coach noch weit weniger in der Kritik als Sportmanager Rumrich, der für die Topscorer Will Acton und Damien Fleury keinen adäquaten Ersatz besorgte. Doch das Ansehen des früheren deutschen Nationaltrainers bröckelt. Schließlich hatte Cortina vor eineinhalb Wochen zum Start der NHL angekündigt, dass jetzt die Zeit für die Nachverpflichtung eines angekündigten Top-Spielers günstig sei. Acton habe man von drei Jahren auch zu Beginn der NHL-Saison geholt.

Nur ist nach der nun kurios anmutenden Ankündigung bezüglich der Nachverpflichtung nichts passiert. Ein Knipser hätte den Wild Wings im Derby bei den Adler Mannheim (1:3) und gegen Bremerhaven (2:3) gut getan. Doch von der Nachverpflichtung will Cortina nichts wissen. „Ich kümmere mich um die Männer, die ich habe und nicht um Hypothetisches“, sagte Cortina, um anschließend die eigene Truppe zu kritisieren. „Mit Schönspielerei gewinnst du nichts, ich hätte von den Spielern gegen Bremerhaven mehr Kampfgeist erwartet“, polterte der 54-jährige Italokanadier.

Spieler bemängeln zu wenig Eistraining

Die kritisierten Akteure zeigten in Person von Kapitän Simon Danner Einsicht. „Wir müssen alle noch mehr Gas geben“, sagte der Stürmer, der gegen Bremerhaven beide Tore erzielte. Der 31-jährige Angreifer erklärte, man habe nun genug Gespräche geführt. „Wir müssen auf dem Eis was zeigen. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, ist es aber schwer.“ Auf die Nachfrage, was zu verändern sei, beißt sich Danner auf die Zunge. Hinter vorgehaltener Hand ist aber zu vernehmen, dass nicht alle Spieler damit einverstanden sind, wenn wie in der vorletzten Woche nur einmal 40 und einmal 50 Minuten auf dem Eis trainiert wird.

Für die Wild Wings geht es mit den Spielen beim Meister EHC Red Bull München (Donnerstag, 19.30 Uhr) und gegen die Iserlohn Roosters (Sonntag, 19 Uhr) weiter. Zuvor sind Manager Rumrich und Kapitän Danner am Dienstag (19 Uhr) beim Wild Wings-Fantalk in der Stadiongaststätte „Eisbär“ zu Gast. Aktuell sind das nicht die angenehmsten Aufgaben.