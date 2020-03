Von Aalener Nachrichten

Der Ostalbkreis hat eine Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen und für Abweichungen von bestimmten Beschränkungen des Arbeitszeitgesetzes aus Anlass der Ausbreitung des Coronavirus erlassen, die am Donnerstag, 19. März in Kraft tritt.

Die Allgemeinverfügung des Landkreises regelt, dass Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen auch Sonn- und Feiertagsarbeit vorsehen können.

So soll etwa der Warentransport von Gütern des täglichen Bedarfs, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und ...