Coronavirus: Diese Veranstaltungen wurden im Kreis Ravensburg und der Region bisher abgesagt

Aufgrund der Entwicklungen bezüglich des neuartigen Coronavirus haben sich mehrere Veranstalter im Kreis Ravensburg und der Region dazu entschieden, ihre Veranstaltungen abzusagen.

Die CDU hat am Donnerstagmittag die Nominierungsveranstaltung zur Landtagswahl am Samstag, 7. März, in Bad Wurzach abgesagt. Man wolle aufgrund des grassierenden Coronavirus „verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, alle Risiken ausschließen“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksverbands. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da das Ansteckungsrisiko sehr gering ist und wir auch nicht zur allgemeinen Verunsicherung beitragen möchten“, wird der CDU-Bezirksvorsitzende Thomas Bareiß in der Mitteilung zitiert. „Trotzdem wollen wir sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, alle Risiken ausschließen und vor allem sicherstellen, dass wir eine reibungslose und faire Kandidatennominierung sicherstellen können.“ Aufgrund der jüngsten Quarantäne-Vorschriften sei davon auszugehen, dass „gewisse Risikogruppen“ an Großveranstaltungen nicht teilnehmen werden und vom Besuch öffentlicher Veranstaltungen absehen. Damit ist für die CDU „eine ordentliche Mitgliederbeteiligung“ unwahrscheinlich geworden. Sie wolle aber allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, an den Nominierungen teilzunehmen. Von der Absage betroffen ist auch die Nominierung für den Wahlkreis 63 Balingen. Beide Veranstaltungen sollen nachgeholt werden.

Die Musikschule Ravensburg verschiebt ihren Infotag, der ursprünglich für Samstag, 7. März, geplant war auf Samstag, 4. Juli, teilen die Verantwortlcihen mit. Da der Halbjahresbeginn am 1. April unmittelbar vor der Tür steht, würden Anmeldungen ab sofort entgegengenommen. Fragen werden per E-Mail an info@musikschule-ravensburg-e-v.de beantwortet. Informationen zum Unterrichtsangebot der Musikschule Ravensburg finden sich unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de.

Auch der Wangener Wirtschaftskreis (Wawi) und Berufliches Schulzentrum (BSW) haben die für den 12. März geplante Ausbildungsmesse „Zukunft Wangen“ jetzt doch abgesagt. Allerdings planen sie einen Nachholtermin am 6. Mai. Der stellvertretende Wawi-Vorsitzende Marcus Eberlei begründet den Schritt mit „zunehmendem Druck von außen“. Noch am Dienstag hatte sich der Wawi zu Messe und Messetermin bekannt: „Zum heutigen Tage“ gebe es keinen Anlass für eine Absage. Dabei stützte sich Eberlei auf mehrere Gründe: Es bestehe keine erhöhte Ansteckungsgefahr, wenn die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygienestandards eingehalten werden. Auch komme kein Aussteller aus ausgewiesenen Corona-Risikogebieten, und das Zielpublikum, Schüler aus der Region, generiere sich ausschließlich lokal. Am Mittwoch dann die Kehrtwende: „Es gibt gewisse Dinge, die uns nötigen, diesen Schritt zu machen“, erklärte Martina Vogler, seitens des BSW im Messeorganisationsteam. Konkreter wird Eberlei und spricht von „Druck von außen“. Heißt: Nachdem bekannt geworden war, dass am 12. März festgehalten werden sollte, habe er zahlreiche Anrufe erhalten. Von wem sie kamen, geben beide nicht preis, sagen aber wohl: Die Stadt Wangen gehört nicht zu den Kritikern. Wohl aber die Kreishandwerkerschaft, die selbst die für Mittwochabend geplante Abschlussfeier des Kfz-Handwerks im Ravensburger Schwörsaal absagte. Unter anderem zur Wangener Ausbildungsmesse erklärte Geschäftsführer Franz Moosherr vor Bekanntgabe der neuen Sachlage: „Ich bin verwundert darüber und habe ein verdammt ungutes Gefühl.“ Er überlege gar, den Innungen der Kreishandwerkerschaft zu empfehlen, die Teilnahme an solchen Messen abzublasen. „Ich kann doch nicht mit der Gesundheit Dritter spielen.“

In Friedrichshafen wird die „Bildung und Karriere Bodensee“, die Messe rund um Bildung und Karriere, aufgrund des Coronavirus verschoben. Wie die Organisatoren in einer Pressemitteilung bekanntgeben, wird der geplante Termin am 6. und 7. März in der Messe Friedrichshafen nicht eingehalten. „Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Besucher, Aussteller und Mitarbeiter nehmen wir sehr ernst. Die Messe wird daher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, erklärt Albert Schmid, Geschäftsleitung von A. & T. Schmid Messe-Süd Event- und Messeorganisation. Sobald ein Ersatztermin gefunden ist, werde dieser bekanntgegeben. Nur wenige Tage nach der Absage der Fachmesse „all about automation“, die für den 4. und 5. März in Friedrichshafen geplant war, haben die Veranstalter einen neuen Termin festgelegt. Aussteller und Besucher sind nun für den 1. und 2. Juli aufs Messegelände Friedrichshafen eingeladen.

Auch die beliebte Frühlings-Verbrauchermesse IBO, geplant für den 18. bis 22. März in Friedrichshafen, muss verschoben werden. Des Weiteren startet die Angel-Ausstellung Aqua-Fisch nicht wie geplant am Freitag, 6. März. Mit diesen beiden Entscheidungen folgen die Messemacher Empfehlungen des Gesundheitsamtes des Bodenseekreises und des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung der Stadt Friedrichshafen. Messegeschäftsführer Klaus Wellmann betont Wellmann, dass die beiden Veranstaltungen nicht komplett abgesagt, sondern nur verschoben seien und dass die Entscheidungen in enger Abstimmung mit Rathaus und Landratsamt gefallen seien. Anders als bei den Ausstellern der Aqua-Fisch sei bei vielen IBO-Beschickern durchaus Unsicherheit und Nervosität zu spüren gewesen, berichtet Wellmann. Zudem beobachte man angesichts der Corona-Debatte an vielen Stellen einen Besucherrückgang vor allem bei Publikumsmessen. IBO-Projektleiter Rolf Hofer sagt: „Wir leiden gerade mit unseren Ausstellern und Messepartnern gleichermaßen. Zusätzlich wäre der wirtschaftliche Erfolg mehr als fraglich gewesen.“ Die Messe plant, beide Veranstaltungen im Laufe des Jahres nachzuholen. Spruchreife Termine gebe es dafür bisher aber nicht. Möglicherweise werden die Schwestermessen der IBO (Neues BauEn, Garten & Ambiente und Urlaub Freizeit Reisen) eigenständig ausgerichtet.

In Baienfurt wird das Konzert des Sinfonischen Orchesters Ravensburg am Sonntag, 8. März, 18 Uhr, in der Gemeindehalle Baienfurt wegen des Coronavirus abgesagt. Wie Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder mitteilt, habe er die Entscheidung nach Rücksprache mit Lutz Eistert, dem Dirigenten des Orchesters, und Konstantin Hummel, dem Vorsitzenden des gemeindlichen Kulturbeirats, getroffen. „Es ist eine vorbeugende Entscheidung zur gesundheitlichen Sicherheit der Konzertbesucher, der Musikerinnen und Musiker und weiterer Verbindungsketten“, so Binder. Für das Konzert sind knapp 600 kostenlose Karten ausgegeben worden. Diese Karten verlieren laut Mitteilung ihre Gültigkeit. Es soll ein Ersatztermin festgelegt werden, für den dann neue Karten ausgegeben werden. Das in der Gemeindehalle Baienfurt jährlich stattfindende Preisträgerkonzert der Musikschule Ravensburg mit den Teilnehmern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ ist ebenfalls abgesagt. Es war für Sonntag, 22. März, 17 Uhr, festgesetzt.

Die Messe „Ü60 - Für ein gutes Leben“ in der Oberschwabenhalle Ravensburg von Samstag, 4. April, bis Sonntag, 5. April, wird laut Veranstaltern ebenfalls abgesagt. Viele Aussteller stammten aus dem Gesundheitsbereich und hätten signalisiert, nicht an der Messe teilnehmen zu können, da sie in den kommenden Wochen und Monaten stark von den Auswirkungen des Coronavirus beansprucht sein werden. Hinzu komme, dass Menschen über 60 Jahren die Teilnahme an Großveranstalungen vermeiden sollten. Im kommenden Jahr soll die Messe am 10. und 11. April stattfinden.

Darüber hinaus verschiebt der Ravensburger Städtepartnerschaftsverein „Die Brückenbauer“ die in der Karwoche geplante Bürgerreise nach Rivoli. Gemäß den Empfehlungen des Gesundheitsamts und des Robert-Koch-Instituts sind Reisen nach Norditalien wegen des grassierenden Coronavirus derzeit nicht angezeigt, so der Verein. Die kombinierte Sprach- und Begegnungsreise werde nun voraussichtlich in die zweite Septemberwoche verschoben.

Auch wenn aktuell in keinem der Krankenhäuser des Medizin Campus Bodensee Corona-Fälle behandelt werden, sagt der kommunale Klinikverbund eigenen Angaben zufolge öffentliche Veranstaltungen in seinen drei Krankenhäusern in den kommenden Tagen ab. „Vorsorglich und zur Sicherheit sowohl der Patienten als auch der Mitarbeiter des Medizin Campus Bodensee werden alle in den kommenden Tagen geplanten öffentlichen Veranstaltungen abgesagt“, wird Geschäftsführerin Margita Geiger in der Pressemitteilung zitiert. Dies betreffe auch den für Mittwoch, 11. März, geplanten „Nachmittag der offenen Tür in der Klinik für Chirurgie am Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten“ ab 15 Uhr.

Die Liste der aufgrund des Coronavirus abgesagten Veranstaltungen wird auch im Kreis Biberach immer länger. Am Donnerstagvormittag hat die Stadt Biberach bekanntgegeben, dass die für das Wochenende 14./15. März geplante Immomesse im Rathaus ersatzlos ausfällt. Dies hätten die Verantwortlichen aufgrund aktueller Entwicklungen beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Nach Abwägung der Chancen und Risiken haben wir uns im Vorbereitungskreis dazu entschlossen, dieses Jahr keine Immomesse zu veranstalten“, wird Baubürgermeister Christian Kuhlmann zitiert. Bereits zuvor war die vom Rotary-Club veranstaltete Bildungsmesse „future4you“ abgesagt worden. Die ursprünglich für Freitag, 6. März, geplante Veranstaltung richtet sich an Schüler, rund 100 Ausbildungsbetriebe und Hochschulen sollten sich dort präsentieren. Doch aus den Reihen der Aussteller waren viele Absagen gekommen.