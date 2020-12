Coronatests: Risikogruppen sollen geschützt werden

Termine

In Wangen findet die Aktion am Mittwoch 23. Dezember, zwischen 9 und 17 Uhr, auf dem Parkplatz 2 (Aumühleweg) als „Drive-in-Angebot“ statt. Eine vorherige Online-Anmeldung unter www.drk-kv-wangen.de muss allerdings zwingend erfolgen. In Kißlegg wird die Testmöglichkeit von den Johannitern am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr im Bereich des Strandbad-Parkplatzes ohne Anmeldung angeboten. Infos zur Weihnachts-Testaktion und eine Liste mit allen Standorten gibt es unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesweite-schnelltest-aktion-fuer-ein-sicheres-weihnachten-1/