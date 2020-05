Coronakrise: Zünfte sagen Sommerfeste 2020 ab

Die Sommerfeste der Villinger Fasnachtsvereine sind Jahr für Jahr eine Attraktion. Aufgrund der Corona-Krise mussten jetzt allerdings einige davon abgesagt werden. Die ausfallenden Veranstaltungen haben für die Zünfte auch finanzielle Konsequenzen.

Südstadtclowns: Ein Klassiker unter den Sommerfesten ist das Fest der Südstadtclowns, das sich am Walkebuck etabliert hat und jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucher anlockt. „Finanziell ist es immer schwierig, wenn ein Sommerfest ausfällt“, berichtet die Vorsitzende Sandra Butzke, „mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden kommt auch nicht so viel zusammen“. Nichtsdestotrotz sei sie zuversichtlich, dass der Verein auch in diesem Jahr über die Runden kommen wird. Ein Aufschub des Festes stehe derzeit aber nicht im Raum, schließlich seien die Termine am Walkebuck schon lange durchgeplant.

„Die Vereinsarbeit steht derzeit still“, erzählt Butzke weiter. Was die kommenden vereinsinternen Veranstaltungen angeht, soll deshalb kurzfristig agiert werden und in Bezug auf die Fasnacht 2021 erst mal abgewartet werden.

Katzenmusik: Zum allerersten Mal hätte in diesem Jahr das Sommerfest der Katzenmusik als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadtharmonie Villingen in der Innenstadt stattfinden sollen. Vorgesehen war das Wochenende vom 19. bis 21. Juni. Doch die Pandemie kommt den Vereinen in die Quere. „Wie aktuell viele Veranstaltungen, müssen wir schweren Herzens auch unser Sommerfest absagen“, erklärt die Katzenmusik auf ihrer Facebook-Seite. „Fakt ist, es trifft uns heftig“, erklärt Generalfeldmarschall Dominik Schaaf. Einnahmen, die bei dem Fest zusammen gekommen wären, bleiben in diesem Jahr aus. „Wir hoffen natürlich, dass wir im Herbst was machen können. Zunächst müssen wir aber schauen, dass wir unser Stüble wieder aufkriegen“, erklärt er weiter. Zur kommenden Fasnacht könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.

Narrozunft: Das Sommerfest der Villinger Narrozunft im Spitalgarten ist allseits bekannt. Zahlreiche Gäste kommen Jahr für Jahr an einem Wochenende zusammen. In diesem Jahr war das Sommerfest vom 26. bis 28. Juni angesetzt worden. Doch die Coronakrise macht der Zunft einen Strich durch die Rechnung. „Die aktuelle Situation und die Anordnung bezüglich Großveranstaltungen lassen uns leider keine andere Wahl“, betont Zunftmeister Anselm Säger. Damit bleiben vorerst die Einnahmen aus, denn auch das Fest „Neun am Münster“ kann nicht stattfinden und die Zehntscheuer ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Allerdings könne der Verein auf gute Reserven zurückgreifen. „Wir kommen über die Runden“, betont Säger. Größere Sprünge seien dieses Jahr zwar nicht mehr möglich, zurecht komme der Verein dennoch. „Wenn wir im Herbst die Chance sehen, dass wir etwas machen können, dann werden wir sicherlich etwas machen“, so Säger. Er betont allerdings, dass dafür alle Lichter auf grün stehen müssen.

Glonki-Gilde: Die Glonki-Gilde hatte kein Sommerfest geplant, da sich dieses mit der Teilnahme an „Neun am Münster“ überschnitten hätte. Das Fehlen der Einnahmen, die bei „Neun am Münster“ hätten zusammen kommen sollen, würde allerdings auch die Glonki-Gilde spüren. „Geld fehlt immer“, so Glonkivater Günther Reichenberger. Er ist sich dennoch sicher, dass der Verein die Krise gut überstehen wird. „Wir nagen nicht am Hungertuch“, heißt es weiter. Schade sei es allerdings um die vereinsinternen Veranstaltungen und die Verbandstreffen des Spielmanns- und Fanfarenzugs. „Die weitere Planung steht in den Sternen“, meint Reichenberger. Nun müsse erst einmal abgewartet werden.

Hexenzunft: Den Abschluss der Sommerfest-Saison machen üblicherweise die Villinger Hexen. Das Fest ist auf den 12. und 13. September angesetzt und soll – so Stand heute – stattfinden. „Die Sicherheit unserer Vereinsmitglieder und der zahlreichen Gäste steht bei unserer finalen Entscheidung aber stets im Vordergrund. Daher werden wir die Entwicklung mit der Coronapandemie in den kommenden Wochen genau verfolgen und gegebenenfalls entsprechend handeln“, berichtet Vorstandsmitglied Michael Merklinger. Der Ausfall des Festes würde allerdings auch an der Hexenzunft nicht spurlos vorbeiziehen. „Unser Sommerfest ist ein wichtiger finanzieller Baustein. Da auch das Fest ,9 am Münster’, bei dem wir Mitausrichter gewesen wären, abgesagt wurde, würde der Ausfall unseres Sommerfestes den finanziellen Handlungsspielraum für dieses Jahr erheblich eingrenzen“, erklärt Merklinger.

Die ersten Planungen für die Bälle 2021 seien im Gange. Allerdings unter Vorbehalt, denn die Gesundheit aller Beteiligten habe Vorrang.