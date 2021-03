Coronafall im Kindergarten St. Josef

Balgheim (pm) - Am Montag ist eine Gruppe des Kindergartens „St. Josef“ in Balgheim mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Bei einem Kind aus der Gruppe wurde am Wochenende eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt.

Das Ergebnis, ob es sich um eine Mutation handelt, liegt aktuell noch nicht vor. In der Einrichtung gibt es bisher keine weiteren Fälle.

Im Kindergarten wurde die Trennung der einzelnen Gruppen stringent durchgeführt. Für die Erzieherinnen galt außerhalb der eigenen Gruppe eine Maskenpflicht. Die restlichen Kindergartengruppen sind daher von der Quarantäne und der vorübergehenden Schließung nicht betroffen.

Über Veränderungen beim Infektionsgeschehen wird die Gemeinde umgehend informieren. Die betroffenen Eltern wurden zuerst durch die Kindergartenleitung informiert. Alle weiteren Eltern erhielten im Laufe des Vormittags Info über die Schließung der Gruppe.