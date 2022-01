Omikron und kein Ende in Sicht - mit Resilienz gegen die psychische Bedrohung

Alpha, Beta, Gamma, Delta, und jetzt auch noch Omikron. Die Corona-Pandemie scheint mit immer neuen Virusvarianten kein Ende nehmen zu wollen. Dazu kommen täglich weiter Negativmeldungen: ob ein Rekord bei den Infektionszahlen oder die neuen Todeszahlen. Wie ist es möglich, in dieser Zeit den Kopf nicht zu verlieren? Eine Antwort kann Resilienz sein.

Was ist Resilienz?

Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Abprallen". In der Psychologie beschreibt es die Widerstandskraft und die Fähigkeit eines Menschen, mit belastenden Situationen und Krisen umzugehen. Oftmals wird auch vom "seelischen Abwehrsystem" geredet.

Für Thordis Bethlehem geht es dabei auch um die Flexibilität eines Menschen. "Man gerät ins Wanken, kommt aber wieder zum Stehen", sagt die baden-württembergische Landesvorsitzende des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen.

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Psyche?

Zwei Jahre dauert die Pandemie bereits an. Wie unterschiedlich Menschen die Nachrichten rund um die Corona-Pandemie aufnehmen, hat auch mit ihrer Resilienz zu tun.

Mit zunehmender Dauer und Häufigkeit der negativen Botschaften oder auch zunehmender Bedeutung für das eigene Leben, wird die Herausforderung größer, betont Bethlehem.

Ständig müssten die Menschen Arbeit und Privatleben an die Situation anpassen und neu ausrichten. Sie müssten "funktionsfähig" bleiben. "Und das alles ohne die Gewissheit, dass zum Zeitpunkt X alles wieder gut wird", sagt die Psychologin. Das bedeutet eine Art Dauerstress.

Für die vielen negativen Nachrichten sei das menschliche Gehirn nicht geschaffen, sagt Sascha Hunner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Die habe es zwar schon vor der Pandemie gegeben, doch seien sie jetzt geradezu eskaliert, meint der Chefarzt der Panorama Fachklinik in Scheidegg.

Menschen würden darunter besonders leiden, wenn sie nicht gelernt hätten, "die zu vielen negativen Nachrichten und Ängste auch ganz aktiv auf Abstand zu halten oder an sich abprallen zu lassen".

Das könne auch zum Glauben an Verschwörungsideologien führen und einem "empfundenen Krieg gegen die Mehrzahl der Menschen", sagt Hunner: "Nach all den Monaten und Geschehnissen und mit all den gemachten Erkenntnissen und Erfahrungen in der Waagschale offenbart sich für mich als Psychotherapeut und Psychiater immer deutlicher, dass manche Gehirne auf die Extrembedingungen der Pandemie offenbar pathologisch reagieren."

Wie kann Resilienz erlernt werden?

Menschen mit einer guten Resilienz besitzen Werkzeuge, "um mit innerseelischen oder auch äußeren Konflikten kompetent umzugehen, ohne darunter zu leiden oder zu destabilisieren", sagt Hunner. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, Resilienz zu trainieren.

Laut Thordis Bethlehem sind besonders diese Punkte hilfreich:

Eine optimistische Sicht behalten

Sich an die eigenen Handlungsmöglichkeiten erinnern

Hobbys und Freizeitbeschäftigungen

Austausch mit Anderen und gegenseitige Unterstützung

Ein Gefühl von Kontrolle bewahren, mit einem Blick auf das Machbare

Akzeptanz der gegenwärtigen Situation und Gelassenheit

"Ziel ist dabei nicht eine unkritische Sicht auf eine rosarote Welt, sondern das Aktivieren hilfreicher Mechanismen", betont Bethlehem. Den Menschen, die Probleme damit haben, könne laut Psychiater Hunner eine Therapie helfen.

Ein wirklich offenes Gespräch mit dem Hausarzt kann hier schon der Anfang eines guten Weges sein. Sascha Hunner, Chefarzt der Panorama Fachklinik

Dort würden sie sich mit ihren "Achillesfersen" auseinandersetzen und dadurch nachhaltige Wege entwickeln, mit alltäglichen und beruflichen Herausforderungen besser umzugehen. "Ein wirklich offenes Gespräch mit dem Hausarzt kann hier schon der Anfang eines guten Weges sein."

Was bedeutet das für den Alltag?

Wie gut die eigene Resilienz ausgeprägt ist, ist laut Hunner auch ausschlaggebend dafür, "ob ich mich auch unter Eindruck einer unausweichlichen und aussichtslosen Situation auf die aktive Gestaltung meines persönlichen "Mikrokosmos" besinnen und so das quälende Gefühl einer Ohnmacht und des Ausgeliefertseins vermeiden kann."

Dabei kann helfen, nicht immer darauf zu warten, dass das Leben wieder "normal" wird, sagt Bethlehem. Vielmehr sollte jeder Tag als "normal" betrachtet und das Beste daraus gemacht werden.

Omikron breitet sich rasant in Deutschland aus – und mit der Virusvariante die Unsicherheit. Wir haben uns bei den Menschen auf der Straße nach ihrem Befinden erkundigt.

Ein weiterer Punkt: Bewusst weniger negative Nachrichten und belastende Hintergründe lesen. Außerdem hilft laut Hunner, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und darauf, was einem persönlich in der Vergangenheit bei Krisen geholfen hat. Aber auch: "Sich der eigenen Ängste, aber auch Ärgers oder seelischen Schmerzes bewusster zu werden und in den inneren oder äußeren Dialog zu treten."

Hunner hat noch einen weiteren Tipp: "Machen wir uns bewusst, dass es im Verlauf der Menschheitsgeschichte, aber auch in unser aller Leben nach jedem Dunkel auch wieder Licht gab." Wichtig sei, dieses wahrzunehmen.