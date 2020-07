Nach fast genau 20 Jahren endet eine Ära: Der Feneberg-Lebensmittelmarkt in der König-Wilhelm-Straße in Laupheim schließt zum 1. November seine Türen und zieht sich – zumindest vorläufig – aus Laupheim zurück.

„Leider hat der Standort in den letzten Jahren an Attraktivität verloren“, heißt es vonseiten der Pressestelle des Allgäuer Unternehmens mit Sitz in Kempten. Schuld sei vor allem die Umstellung der König-Wilhelm-Straße zu einer Sackgasse.