Corona stiehlt die Jugend

Noch bevor Kanzlerin und Länderchefs beim Corona-Gipfel am Montag einen neuen Fahrplan für die weitere Pandemie beschließen, hatte Baden-Württemberg seine Corona-Verordnung im Vorfeld angepasst. Deren Aktualisierung gilt ab heute im Südwesten. Vorerst. Denn es muss damit gerechnet werden, dass sie in den kommenden Tagen auf Grundlage der Bund-Länder-Gespräche neue Änderungen ergeben.

Doch bis dahin blicken wir auf die aktuellen Neuerungen:

Maskenpflicht auch an Grundschulen Ab Montag gilt in Baden-Württemberg auch an ...