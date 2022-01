„Corona-Spaziergang“: In Ellwangen ist am Montag wieder eine Gegen-Demo geplant

- Am heutigen Montag, 24. Januar, soll in Ellwangen erneut eine Gegendemonstration zum sogenannten „Corona-Spaziergang“ stattfinden. Treffpunkt für die „Menschenkette der Solidarität“ ist um 18.30 Uhr am Rathaus.

„Es soll wieder ein Zeichen für Solidarität, ein Symbol für einen geschlossenen und friedlichen Zusammenhalt sein“, schreibt Initiatorin Bernadette Kohler in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es: „Wieder wollen wir zeigen, dass wir solidarisch sind mit allen, die durch die Corona Pandemie, gefährdet sind, schwer zu erkranken bzw. überlastet sind. Wir wollen alle ein Ende der Pandemie und der einzige Weg aus der Pandemie ist: Solidarität und Wissenschaft!

Selbstverständlich wolle man sich, wie beim letzten Mal, an die bestehenden Corona Regeln, also FFP2-Maske und Abstand, halten. „Wer möchte, kann gerne ein Plakat beziehungsweise Banner mitbringen, das unsere Absicht verdeutlicht“, schreibt die Veranstalterin. Es könne nicht sein, dass Impfgegner und Coronaleugner das Rathaus in Beschlag nehmen. Die Menschenkette werde rechtzeitig und ordnungsgemäß angemeldet, kündigt Kohler an Unterstützung für diese Gegendemonstranten kommt in Ellwangen aus allen Parteien.