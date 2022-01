„Corona-Spaziergänger“ meiden den Ellwanger Marktplatz

Der allmontagliche „Corona-Spaziergang“ durch die Ellwanger Innenstadt ist am Montagabend einer neuen Choreographie gefolgt. Die rund 300 Impfpflichtgegner wählten nicht nur eine andere Marschroute durch Stadt; sie sparten am Ende auch den Ellwanger Marktplatz aus. Hier hatten im Nieselregen rund 200 Gegendemonstranten friedlich ausgeharrt und auf die „Spaziergänger“ mit Spruchbändern, Plakaten und Kerzen vergeblich gewartet.

Der Weg von Ellwangens „Corona-Spaziergänger“ führte dieses Mal vom Schönen Graben über den Sebastiansgraben und die Haller Straße in die Innenstadt. Hier gingen die rund 300 Demonstranten allerdings nur noch geschlossen bis zum Fuchseck. Dann war Schluss. An den hier postierten Polizeikräften wollte die Gruppe offenbar nicht mehr vorbeiziehen. Stattdessen löste sich der Demonstrationszug gegen 19 Uhr langsam, aber sicher auf.

Derweil standen auf dem Ellwanger Marktplatz, der mit Schranken in zwei Bereiche geteilt war, gut und gerne 200 Gegendemonstranten. Bernadette Kohler hatte hier zu einer „Menschenkette der Solidarität“ aufgerufen und war dabei vom Ortsverband und von der Gemeinderatsfraktion der Grünen unterstützt worden.

Rund 200 Menschen hatten sich am Montagabend zur einer friedlichen Gegendemonstration auf dem Ellwanger Marktplatz versammelt. (Foto: Rimkus)

Die Aktion stieß auf großen Zuspruch. Viele Bürger beteiligten sich. „Ich kann mit diesen Corona-Spaziergängen schon leben. Aber es gibt eben auch Menschen mit einer anderen Meinung. Es ist an der Zeit, das auch öffentlich zu zeigen“, erklärte Sylvia Lang-Häußler. Andere Teilnehmer sahen das ähnlich. „Die Seite der Impfpflichtgegner ist schon sehr laut und sie bekommt sehr viel Aufmerksamkeit“, befand zum Beispiel Wolfgang Nussbaumer, der mit seiner Frau Christa Nußbaumer-Linke an der Gegenveranstaltung auf dem Marktplatz teilnahm.

Ebenso wie übrigens auch zahlreiche Gemeinderäte, quer durch alle Fraktionen, und Pfarrer Martin Schuster, der zum Abschluss das Lied „Die Gedanken sind frei“ anstimmte, was dann viele Menschen mitsangen. Einige der „Corona-Spaziergänger“ verfolgten das Geschehen vor der Basilika und betonten, dass sie kein Interesse an einer Konfrontation hätten. „Wir gehen doch nur spazieren“, hieß es. Die Unterteilung des Marktplatzes in zwei Bereiche wurde indes mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. „Das ist Spaltung“, wurde moniert.

Hatten die „Corona-Spaziergänger“ in der Vergangenheit immer noch selbst auf dem Marktplatz Halt gemacht, um hier das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer zu intonieren, wurde dieses Mal auf eine gemeinsame Gesangseinlage und eine Versammlung vor der Kirche verzichtet. Anders als bei den vorangegangenen Spaziergängen wurden auch nur noch einige wenige Kerzen vor dem Ellwanger Rathaus platziert.

Polizei und Stadtverwaltung, die am Montag durch Oberbürgermeister Michael Dambacher und Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle vertreten war, sprachen am Abend von einem „insgesamt friedlichen Verlauf“. Das Sicherheitskonzept sei „voll aufgegangen“, hieß es.