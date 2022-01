„Corona-Spaziergänge“: Crailsheim untersagt unangemeldete Veranstaltungen

Die Stadt Crailsheim will unangemeldete „Corona-Spaziergänge“ in Zukunft unterbinden. Dazu wurde jetzt eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Darüber hat die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung informiert.

In der Mitteilung wird ausgeführt, dass es in den vergangenen Wochen auch in Crailsheim wiederholt zu sogenannten „Corona-Spaziergängen“ gekommen sei. Nachdem die Zahl der Teilnehmer bei diesen Demos zuletzt immer weiter angestiegen war, habe man nun zum 30. Dezember eine Allgemeinverfügung erlassen, die unangemeldete Versammlungen grundsätzlich untersagt.

Die Stadtverwaltung Crailsheim wolle angemeldete Demonstrationen und Versammlungen im Freien durchaus weiter ermöglichen, wird in der Mitteilung betont. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass ein verantwortlicher Versammlungsleiter gegenüber den Behörden benannt und die Laufroute im Vorfeld abgesprochen wird.

Mit der Allgemeinverfügung verfolge man das Ziel, die Ordnung bei Versammlungen in der Stadt wieder herzustellen.

Bisher seien die Vorgaben der Versammlungsbehörde zu infektionsschützenden Maßnahmen und zur Verkehrssicherheit von den Demonstrierenden bei unangemeldeten „Spaziergängen“ auch in Crailsheim teilweise bewusst ignoriert worden, heißt es weiter.

Zudem hätten sich die Organisatoren der Verantwortung für die Sicherheit der Teilnehmer entzogen. Hier wolle die Verwaltung nun gegensteuern. Denn: Allein die Teilnahme an einer unangemeldeten Versammlung stelle ebereits ine Ordnungswidrigkeit dar, die zur Anzeige gebracht werden kann. Die Allgemeinverfügung gilt künftig für alle unangemeldeten Versammlungen, also auch für mögliche Gegenkundgebungen.

Die Teilnehmer an künftigen Spaziergängen sollen per Lautsprecherdurchsagen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Sollten die Angesprochenen dennoch den Aufforderungen nicht Folge leisten, habe die Polizei ab sofort die Möglichkeit, die Personalien der Personen festzustellen und entsprechende Bußgeldverfahren einzuleiten, schreibt die Stadt Crailsheim.