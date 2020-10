Corona-Soforthilfe: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG unterstützt ihre Firmenkunden

Die derzeitige Corona-Situation bedeutet für unzählige Unternehmen eine große Belastung bis hin zu existenziellen Liquiditätsengpässen. Besonders betroffen sind Hotellerie und Gastronomie, die Veranstaltungsbranche und der lokale Einzelhandel. Doch auch weitere Betriebe haben mit den Einschränkungen zu kämpfen, die derzeit das Sozialleben in Deutschland weitestgehend zum Stillstand bringen. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung frühzeitig und in hohem Tempo Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, die den Unternehmen zur Überbrückung der Krisensituation bereitgestellt gestellt werden.

Als regional tätige Genossenschaftsbank vermittelt die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG die Förderkreditprogramme an ihre Firmenkunden. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die von der Bundesregierung initiiert wurden“, erläutert Firmenkundenbetreuer Jörg Denner. „Insbesondere arbeiten wir hier mit den Angeboten der baden-württembergischen L-Bank und der Bürgschaftsbank zusammen. Auch das Förderkreditprogramm der KfW Bank haben wir auf der Agenda. Wir beraten unsere Kunden, welche Angebote am besten für die jeweilige Situation passen.“ Darüber hinaus stellt die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG auch eigene Kreditmittel zur Verfügung. Für kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern bietet das Land Baden-Württemberg auch eine Soforthilfe an, die nicht zurückgezahlt werden muss, wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt werden.

Jörg Denner, Firmenkundenbetreuer (Foto: Elke Obser)

„Für unsere Kunden ist nun Geschwindigkeit sehr wichtig“, betont Jörg Denner, denn: „Viele Unternehmen befinden sich in einer akuten Problemlage und benötigen schnelle Hilfe. Wir erhalten natürlich aktuell viele Anfragen, geben aber unser Bestes, um die Kreditanfragen zügig zu bearbeiten.“ Über die unternehmenseigene Homepage stellt die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG ihren Firmenkunden wesentliche Informationen zu den Kreditprogrammen zur Verfügung, außerdem stehen alle Unterlagen bereit, um eine reibungslose Kreditbearbeitung zu unterstützen. „Das Team der Firmenkundenbetreuer steht unseren Kunden gerne zur Seite und wir setzen alles daran, die Hilfe bieten zu können, die jetzt benötigt wird“ erklärt Jörg Denner.

Corona-Soforthilfe: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG unterstützt ihre Firmenkunden

Alle Informationen rund um die Corona-Soforthilfe für Unternehmen finden sich unter: www.vrbank-rv-wgt.de/corona-soforthilfe.