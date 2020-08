Corona-Prämie: Gleiches Recht für alle

Menschen in der Pflege setzen sich seit Monaten besonderen Gefahren aus, sei es, weil sie Infizierte versorgen, eine Mehrbelastung im Krankenhaus auffangen müssen oder sich um Risikopatienten kümmern. Also haben sämtliche Mitarbeiter in der Pflege, egal ob Alten- oder Krankenpflege, einen solchen Bonus verdient. Das Problem liegt in der Umsetzung. Schon die Tatsache, dass nur Altenpfleger bedacht werden und Krankenpfleger außen vor sind, ist ungerecht. Mindestens genauso ungerecht ist, dass nur ein Teil der Altenpfleger das Geld erhalten und Sonderfälle aus dem Raster fallen. Das sorgt nicht nur für Neid, sondern auch für Resignation bei denjenigen, die sich wie im Fall Sigmaringendorf auch ohne Versorgungsvertrag um Senioren kümmern. Wenn es eine Prämie für Pflegekräfte gibt, muss es sie für alle Bereiche der Pflege geben – auch für die Präsenzkräfte in Senioren-WGs und Krankenpfleger. Nur so entsteht tatsächlich ein Gefühl der Wertschätzung, das die ganze Zeit von Seiten der Politik propagiert wird. Geht die Politik weiterhin so stiefmüttlerlich mit Pflegekräften um wie bisher, schafft sie nur neue Probleme in einer Zeit, die ohnehin schon schwierig genug ist.