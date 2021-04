Corona: Polizei zeigt mehrere Menschen wegen Verstößen an

Mehrere Personen musste die Polizei nach Verstößen gegen die Corona-Verordnung in der vergangenen Woche anzeigen. Regelmäßig führt das Polizeipräsidium Ulm Kontrollen durch und überprüft, ob sich die Menschen an die Vorschriften der Corona-Verordnung halten. Insbesondere das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung und die Pflicht zum Einhalten des Mindestabstandes haben die Beamten dabei im Blick.

Insgesamt 514 Personen stellte die Polizei seit Samstag präsidiumsweit fest, die sich nicht an die Vorschriften der Corona-Verordnung hielten. 80 von ihnen ließen sich auch von der Polizei nicht belehren. Auf sie kommen nun Anzeigen zu. Besonders Jugendtreffpunkte, Innenstädte, Tankstellen oder andere Bereiche, von denen die örtlich zuständigen Kollegen wissen, dass sich dort Menschen treffen, werden intensiver überwacht. Auch Pkw-Insassen hat die Polizei im Blick, denn auch dort gilt die Maskentragepflicht für Personen aus verschiedenen Haushalten.

Insbesondere am Wochenende musste die Ulmer Polizei in der Innenstadt zahlreiche Personengruppen auf der Donauwiese, der Stadtmauer und dem Glöcklerbrunnen beanstanden, weil sich die Menschen entweder nicht an den Mindestabstand hielten oder es aber unterlassen hatten, einen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Polizei wies die Menschen auf die aktuellen Vorschriften der Corona-Verordnung hin. Teilweise erteilte die Polizei Platzverweise, denen ein Großteil der Menschen nachkam.

Einige zeigten sich jedoch aggressiv und uneinsichtig. Auf diese Menschen kommen nun Anzeigen zu. Am Dienstag überprüfte die Polizei eine Jugendbude in Blaubeuren, nachdem ein Hinweis eingegangen war, dass dort mehrere Personen feiern würden. Personen trafen die Beamten nicht, wohl aber zahlreiche leere Getränkeflaschen. Auch einen ersten Hinweis auf einen möglichen Veranstalter hat die Polizei bereits. Sie ermittelt nun, ob tatsächlich eine Party stattfand und wer dabei war.

In der Stadt Ulm und dem Landkreis Alb-Donau musste die Polizei seit Samstag 319 Verstöße feststellen. 33 Personen bekommen eine Anzeige, weil sie sich trotz Aufforderung durch die Polizei uneinsichtig zeigten und entweder den Mund-Nasen-Schutz nicht aufsetzten oder die Abstandsregel weiterhin missachteten.