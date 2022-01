Corona-Newsblog: Omikron-Welle baut sich auf - Lauterbach warnt vor Lockerung

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 772,7 (09.02 Uhr)

Omikron-Welle baut sich auf - Lauterbach warnt vor Lockerung (10.23 Uhr)

++ Omikron-Welle baut sich auf - Lauterbach warnt vor Lockerung

(10.23 Uhr) Vor neuen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dafür ausgesprochen, die bestehenden Maßnahmen derzeit beizubehalten.

Der SPD-Politiker wandte sich in der „Rheinischen Post“ gegen Verschärfungen - zugleich warnte er: „Aber eine Lockerung wäre fatal. Wir würden Öl ins Feuer gießen und die Welle beschleunigen.“ Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen schlägt Lauterbach eine Priorisierung der besonders genauen PCR-Tests und eine Konzentration der Kontaktnachverfolgung auf bestimmte Berufsgruppen vor.

So will der Minister, dass in vielen Fällen künftig auf einen positiven Schnelltest kein PCR-Test folgt. „Mein Vorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz sieht vor, dass künftig nur noch Beschäftigte der kritischen Infrastruktur einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test bestätigen lassen können“, sagte er. Alle anderen, die beispielsweise zu Hause einen positiven Schnelltest hatten, sollten diesen im Testzentrum nur noch mit einem „professionellen Antigen-Schnelltest“ bestätigen lassen.

++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 772,7

(09.02 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 772,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 706,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 497,1 (Vormonat: 289,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135.461 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 78.022 Ansteckungen.

Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 179 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8.596.007 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,77 an (Donnerstag: 3,56).

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 7.206.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 116.664.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Neue Virusvarianten werden kommen: Drei Szenarien für den Verlauf der Pandemie

(20.28 Uhr) Was bedeutet die ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus für den Verlauf der Pandemie? Darüber diskutieren derzeit Expertinnen und Experten sowie die Politik in der Öffentlichkeit.

Dass Viren mutieren, liegt in ihrer Natur. Die neuen Varianten Alpha, Delta und Omikron haben den Verlauf der Pandemie bereits entscheidend geprägt und es werden weitere Mutationen kommen. Schwäbische.de blickt auf drei Szenarien, die nach Omikron möglich sind - zwei davon machen Hoffnung auf ein Ende der Pandemie.

++ Impfbereitschaft in Ellwanger LEA hoch – Bis zu 80 Prozent sind immunisiert

(19.32 Uhr) Die Akzeptanz der Bewohnerinnen und Bewohner der Ellwanger LEA für die Impfaktionen gegen das Coronavirus ist nach Angaben des Stuttgarter Regierungspräsidiums hoch. Die Impfquote unterliege zwar gewissen Schwankungen, weil die Landeserstaufnahmestelle jeden Tag Zu- und Abgänge verzeichne, erklärte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Anfrage.

Bei den Impfaktionen in der LEA hätten sich jedoch bis zu 80 Prozent der Personen immunisieren lassen, die laut der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts dafür infrage kommen.

++ Inzidenz im Landkreis Lindau über 1000

(19.17 Uhr) Es sind Zahlen, wie man sie sich noch vor einigen Wochen nicht hätte vorstellen können: Am Freitag überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau zum ersten Mal den Wert von 1000. Betroffen sind jede Menge Schulen und auch Kindertageseinrichtungen. Die Omikron-Variante beherrscht das Infektionsgeschehen.

Über die Woche hinweg ist die Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter angestiegen, am Freitag liegt der Wert bei 1061,1. Spezielle Auswirkungen hat das nicht, denn der Freistaat hat die sogenannte Hotspot-Regelung ausgesetzt, bei der ab einer Inzidenz von 1000 automatisch ein Teil-Lockdown in Kraft treten würde.

