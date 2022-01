Corona-Newsblog: Deutliche Übersterblichkeit in Bayern während Delta-Welle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Deutliche Übersterblichkeit in Bayern während Delta-Welle (09.28 Uhr)

während Delta-Welle (09.28 Uhr) Sieben-Tage-Inzidenz bei 497,1 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn (09.02 Uhr)

(09.02 Uhr) Österreich wird wieder Corona-Hochrisikogebiet (14.01., 17.51 Uhr)

++ Ravensburger Gesundheitsamtsleiter schätzt tatsächliche Inzidenz auf 1000

(09.48 Uhr) Mittlerweile dominiert die Omikron-Variante des Coronavirus auch im Kreis Ravensburg, und die Inzidenz schießt seit einigen Tagen nahezu ungebremst in die Höhe. Bei den rapide ansteigenden Zahlen Neuinfizierter gelingt es seiner Behörde längst nicht mehr, die Kontakte nachzuverfolgen, sagt der Ravensburger Gesundheitsamtsleiter Michael Föll.

++ Deutliche Übersterblichkeit in Bayern während Delta-Welle

(09.28 Uhr) Während der vierten Corona-Welle sind in Bayern Tausende Menschen mehr gestorben als üblich. Ende November, Anfang Dezember waren es teils über 1000 Todesfälle pro Woche mehr als im Mittelwert (Median) der vier Jahre davor, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Ab Oktober ist in diesen Zahlen ein deutlicher Anstieg der Sterbefälle pro Woche zu sehen. Für die Zeit von Anfang November bis Mitte Dezember meldet die Behörde durchweg Todeszahlen, die um mehrere hundert über den Werten aus den vier vorangegangenen Jahren liegen. Die höchste Differenz gab es dabei in der Kalenderwoche 48 mit insgesamt 3699 Todesfällen - 1094 mehr als der Medianwert.

Insgesamt starben den vorläufigen Zahlen zufolge in den Kalenderwochen 40 bis 49 - also vom 4. Oktober bis zum 12 Dezember 2021 - in Bayern 32.041 Menschen. Das sind gut 6500 mehr als die Medianwerte dieser Wochen aus den Vorjahren. Einen direkten Zusammenhang mit Corona sieht die Statistik bei 3269 Todesfällen. Bundesweit weist das Statistische Bundesamt ebenfalls deutlich mehr Tote als im Mittel der Vorjahre aus. Hier geht die Differenz sogar in die Zehntausende.

Auch Wissenschaftler der Covid-19-Datenanalysegruppe CODAG der Ludwig-Maximilians-Universität München haben für Bayern eine deutliche Übersterblichkeit in der Delta-Welle errechnet. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht kommen sie auf wöchentliche Übersterblichkeiten von bis zu 30 Prozent in diesem Zeitraum, die sich laut den Forschern etwa zur Hälfte durch Todesfälle mit Covid-19 erklären lassen.

Damit ist Bayern allerdings weniger stark getroffen als Sachsen und Thüringen, für die sie maximale Übersterblichkeiten von 60 beziehungsweise 50 Prozent errechneten. Die Forscher zogen dabei allerdings mit den Jahren 2016 bis 2019 einen etwas anderen Vergleichszeitraum heran.

Im Laufe des Dezember 2021 gingen in Bayern die Infektionszahlen - und dementsprechend auch die Todeszahlen - wieder stark zurück. Seit 30. Dezember klettern mit der zur fünften Welle deklarierten Omikron-Variante die Infektionszahlen wieder schnell nach oben. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sind die Patientenzahlen aber zuletzt weiter gesunken. Am Freitag lagen dort weniger als halb so viele Corona-Patienten wie auf dem Höhepunkt der Delta-Welle.

Als Vergleichswert zu den aktuellen Todesfallzahlen gibt das Statistische Bundesamt den Median der entsprechenden Kalenderwochen 2017 bis 2020 an. Der Median wird aus einer Menge von Zahlen gebildet, deren eine Hälfte höher und deren andere Hälfte niedriger ist. Dieser Mittelwert ist weniger sensibel für Verzerrungen durch einzelne Extremwerte als der sonst oft herangezogene Durchschnitt. Bei den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1000 wäre der Median beispielsweise 5, der Durchschnitt aber 207,2.

++ Sieben-Tage-Inzidenz bei 497,1 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn

(09.02 Uhr) Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Höchstwert bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 497,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 470,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 335,9 (Vormonat: 353,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 78.022 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 55.889 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 268 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.913.473 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 6.942.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 115.572.

Das sind die Nachrichten von Freitag:

++ Inzidenz in Baden-Württemberg steigt auf über 500

(20.53 Uhr) Nach mehr als einem Monat ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg wieder über die 500er-Marke gestiegen. Am Freitag teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mit, dass sich in den vergangenen sieben Tagen landesweit 519,4 Menschen je 100 000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt hätten (Stand 16.00 Uhr). Zuletzt hatte der Wert am 8. Dezember über 500 gelegen.

Der Grenzwert ist wichtig, weil bei zweimaligem Überschreiten infolge in den Regionen schärfere Maßnahmen ergriffen werden. So verkündeten unter anderem die Städte Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Ulm sowie die Landkreise Ravensburg, Biberach, Rastatt, Waldshut und Schwarzwald-Baar, dass ab Samstag Ausgangsbeschränkungen zwischen 21.00 und 5.00 Uhr für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene gelten. Ausnahmen gibt es, wenn triftige Gründe vorliegen - wie Arbeit oder der Besuch von Lebenspartnern. Über 500 liegt die Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamts nunmehr in 24 der 44 Stadt- und Landkreise.

++ Österreich wird wieder Corona-Hochrisikogebiet

(17.51 Uhr) Die Bundesregierung stuft das Nachbarland Österreich wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Sonntag an erneut als Hochrisikogebiet ein.

Ausgenommen davon sind die Gemeinden Mittelberg und Jungholz sowie das Rißtal im Gemeindebiet von Vomp sowie Eben am Achensee. Das teilte das Robert Koch-Institut mit.

Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger äußert sich wegen besorgt über die Auswirkungen auf die Wintersaison. Die konservative Politikerin kritisierte, dass nach der deutschen Regelung ungeimpfte Kinder unter 12 Jahren bei der Rückkehr aus Österreich künftig mindestens fünf Tage in Quarantäne bleiben müssen. Für Geimpfte gilt dies bei der Rückkehr nicht. „Wer geimpft ist, kann jederzeit einen sicheren und erholsamen Urlaub in Österreich verbringen“, meinte Köstinger.

++ Erneut Ausgangsbeschränkungen in der Region

(16.04 Uhr) Im Landkreis Biberach gilt ab Samstag, 15. Januar, eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für nichtimmunisierte Personen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Demnach hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach am zweiten Tag in Folge über 500 liegt. „Daher treten im Landkreis in der Nacht von Freitag auf Samstag, 15. Januar 2022, 0 Uhr, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für nichtimmunisierte Personen wieder in Kraft“, heißt es in der Mitteilung.

Auch für den Stadtkreis Ulm gilt ab Samstag eine nächtliche Ausgangssperre. Auch hier lag die Inzidenz an zwei Tagen in Folge über 500.

Da die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Ravensburg den zweiten Tag in Folge über 500 liegt, tritt auch hier erneut eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte und Nichtgenesene in Kraft. Wie die Sprecherin des Landratsamtes, Selina Nußbaumer, bestätigte, gilt diese Ausgangssperre bereits mit Beginn von Samstag, 15. Januar, 0 Uhr.

