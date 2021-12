Corona-Newsblog: Inzidenz in Deutschland sinkt auf 289

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 144.100 (980.958 Gesamt – ca. 824.200 Genesene - 12.677 Todesfälle)

: ca. 144.100 (980.958 Gesamt – ca. 824.200 Genesene - 12.677 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 306,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 835.900 (6.878.709 Gesamt – ca. 5.933.400 Genesene - 109.324 Tote)

: ca. 835.900 (6.878.709 Gesamt – ca. 5.933.400 Genesene - 109.324 Tote) Inzidenz Deutschland: 289,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

Rückforderung zur Unzeit: Tausende Unternehmen sollen Corona-Hilfen zurückzahlen (07.00 Uhr)

(07.00 Uhr) Ethikrat befürwortet Ausweitung der Corona-Impfpflicht (06.00 Uhr)

(06.00 Uhr) RKI registriert 45.659 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 289,0 (05.04 Uhr)

++ Corona-Inzidenz sinkt erneut in Bayern

(07.45 Uhr) Der Corona-Inzidenzwert ist in Bayern auch am Mittwoch gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen für den Freistaat einen Sieben-Tage-Wert von 255,6, nach 276,7 am Vortag. Bayern lag damit am Mittwoch mehr als 30 unter dem Bundesdurchschnitt von 289.

Die bayerischen Kliniken meldeten laut dem bundesweiten Intensivregister Divi am Mittwochmorgen pro Standort im Durchschnitt ein freies Intensivbett für erwachsene Covid-19-Patienten. Insgesamt waren an den 198 Krankenhausstandorten 362 Intensivbetten noch unbelegt, im Durchschnitt 1,8 pro Haus.

++ Schopper hofft auf Corona-Stressabbau in Familien über Weihnachten

(07.36 Uhr) Theresa Schopper, Kultusministerin in Baden-Württemberg, hofft darauf, dass Kinder über Weihnachten mal so richtig vom Corona-Alltag abschalten können. „Der Stress der letzten Jahre nagt an den Familien. Ich wünsche den Kindern echte gemeinsame Zeit mit ihren Eltern und Geschwistern“, sagte die grüne Ministerin.

„Der Schul- und Arbeitsstress soll für ein paar Tage wirklich mal vergessen sein. Ich wünsche unseren Kindern und Jugendlichen die Geschenke, die sie sich gewünscht haben und Zeit zum Quatschen, Kuscheln, Lachen und Spielen mit ihren Lieben.“

++ Rückforderung zur Unzeit: Tausende Unternehmen sollen Corona-Hilfen zurückzahlen

(07.00 Uhr) Im Frühjahr 2020 kam es für viele Unternehmen und Selbstständige im Südwesten knüppelhart. Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen, beschlossen Bund und Länder einen ersten Lockdown. Einzelhandel, Kosmetiker, Frisöre und Gastronomie mussten schließen. Umsätze brachen weg.

Um die Betroffenen im Gegenzug zu unterstützen, vergab das Land Baden-Württemberg finanzielle Hilfen: „schnell und unbürokratisch“ war dabei das Motto. Dementsprechend zügig wurden die sogenannten Corona-Soforthilfen an die betroffenen Betriebe ausgezahlt. Die Anträge der Betriebe wurden ohne genauere Prüfung genehmigt.

Nun, anderthalb Jahre später, kommt es zu ebendiesen Nachprüfungen und auch Rückforderungen damaliger Auszahlungen. Die L-Bank, Baden-Württembergs Staatsbank, kontaktiert die rund 250 000 Betriebe, die damals die Soforthilfe erhalten haben, und fordert eine detaillierte Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben.

++ Grünen-Experte: Ethikrat „wichtiger Wegweiser“ bei Impfpflicht

(06.41 Uhr) Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sieht in der Empfehlung des Ethikrats einen „sehr wichtigen Wegweiser“ für die Debatte und die Entscheidung zu einer Corona-Impfpflicht. Ähnlich wie viele Politikerinnen und Politiker habe der Ethikrat seine bisherige Haltung aufgrund der veränderten Lage revidieren müssen, sagte der Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir können als Gesellschaft die Pandemie nur hinter uns lassen, wenn wir lernfähig und offen für Kurskorrekturen bleiben.“ Politik würde das Vertrauen der breiten Mehrheit vor allem dann verlieren, wenn sie sich als lernunfähig erwiese.

Dahmen erklärte mit Blick auf frühere Absagen der Politik an eine Impfpflicht, darüber müsse man heute anders nachdenken als noch vor einem Jahr: „Wir sind in einer anderen, noch gefährlicheren Pandemie angelangt.“ Die hohe Übertragbarkeit von Delta und Omikron erfordere eine höhere Impfquote von rund 90 Prozent.

„Angesichts der zu hohen Anzahl an Ungeimpften droht der ganzen Gesellschaft ein dauerhaftes Stop-and-go zwischen Beschränkungen und Lockerungen. Die Freiheit zur Nicht-Impfung des Einzelnen beschränkt mittlerweile die individuellen und kollektiven Freiheiten der Vielen.“

++ Diese Regeln gelten an den Grenzen im Dreiländereck

(06.36 Uhr) Die Omikron-Variante des Coronavirus macht das Reisen wieder einmal komplizierter. Zuletzt hat Österreich seine Einreiseregeln verschärft. Die Schweiz lockert.

++ Ohne Smartphone zum Impfnachweis: So geht's

(06.12 Uhr) In der Gastronomie, im Einzelhandel, beim Sport: Überall, wo derzeit 2G oder 2G plus gilt, reicht das gelbe Impfbuch seit 1. Dezember nicht mehr als Nachweis einer Impfung aus. Es muss ein digitales Zertifikat gezeigt werden. Doch nicht jeder besitzt ein Smartphone, auf dem Apps und QR-Codes abrufbar sind.

++ Ethikrat befürwortet Ausweitung der Corona-Impfpflicht

(06.00 Uhr) Der Deutsche Ethikrat befürwortet eine Ausweitung der kürzlich beschlossenen Corona-Impfpflicht für Personal in sensiblen Einrichtungen auf „wesentliche Teile der Bevölkerung“. Dies müsse aber von einer Reihe von Maßnahmen flankiert werden, heißt es in einer mehrheitlich beschlossenen Empfehlung des beratenden Gremiums.

Neben flächendeckenden Impfangeboten und ausreichend Impfstoff sollte soweit möglich der Impfstoff frei gewählt werden können. Empfohlen werden auch direkte Einladungen mit personalisierten Terminen, ein datensicheres nationales Impfregister und verständliche Information.

Zum Umfang und der genauen Ausgestaltung einer erweiterten Impfpflicht gab es im Ethikrat jedoch unterschiedliche Auffassungen. So befürworteten 13 der 20 Mitglieder eine Ausweitung auf alle in Deutschland lebenden Erwachsenen, die sich impfen lassen könnten.

Dies sei notwendig, um das Ziel einer nachhaltigen, dauerhaft tragfähigen und gerechten Beherrschung der Pandemie zu erreichen. Sieben Mitglieder sprachen sich wiederum dafür aus, eine Ausweitung der Impfpflicht auf Erwachsene zu beschränken, die mit Blick auf Covid-19 besonders verletzlich sind - etwa Ältere oder Vorerkrankte. Ein „risikodifferenziertes“ Vorgehen sei das mildere Mittel. Der Ethikrat war von Bund und Ländern um eine Einschätzung gebeten worden.

++ Kirchen in Bayern und Württemberg setzen zu Weihnachten aus unterschiedliche Regeln

(05.32 Uhr) Für die Teilnahme an Weihnachtsgottesdiensten setzen die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Württemberg und Bayern in Zeiten der Pandemie auf völlig unterschiedliche Regelungen.

„Ja, man kann von einem Flickenteppich sprechen“, sagt Dekanatsreferent Ulrich Beck, der für das katholische Dekanat Ehingen/Ulm spricht, „wir empfehlen dringend, dass jeder Kirchenbesucher sich im Vorfeld bei seiner Kirchengemeinde informiert, welche Regelungen vor Ort gelten.“

++ RKI registriert 45.659 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 289,0

(05.04 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 289,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 306,4 gelegen, vor einer Woche bei 353,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.659 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 51.301 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 453 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.878.709 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstagabend:

++ Kreistag im Ostalbkreis spricht sich mehrheitlich für Impfpflicht aus

(20.29 Uhr) Der Kreistag hat sich am Dienstag mehrheitlich für eine Impflicht ausgesprochen. Das Gremium hat sich damit nach heftiger Diskussion einer Resolution des Deutschen Landkreistages angeschlossen.

Landrat Joachim Bläse sagte, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Empfehlung auszusprechen. Ohne Impfungen wäre auch im Ostalbkreis bei Inzidenzen bis zu 700 das Gesundheitswesen kollabiert.

++ Kretschmann unzufrieden: Südwesten für härtere Corona-Regeln

(20.13 Uhr) Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der fünften Corona-Welle gehen aus Sicht der Regierungen von Baden-Württemberg und Sachsen nicht weit genug.

In einer Zusatzerklärung im Abschlussdokument erklärten beide am Dienstag, die Maßnahmen „gewährleisten keine ausreichende Handlungsfähigkeit, um schnell auf eine sich zuspitzende Lage, wie sie der wissenschaftliche Expertenrat in seiner Stellungnahme vom 19. Dezember 2021 prognostiziert, reagieren zu können.“

++ Nach Weihnachten: Strengere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene

(19.04 Uhr) Zur Eindämmung der sich rasch verbreitenden Corona-Virusvariante Omikron haben Bund und Länder schärfere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Dabei soll es Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genese geben.

Großveranstaltungen müssen künftig wieder vor leeren Rängen stattfinden. Gelten sollen diese und andere Maßnahmen spätestens ab dem 28. Dezember, wie die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag entschieden haben.

Es sei jetzt nicht die Zeit für große Partys an Silvester, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Schaltkonferenz. Daher sind spätestens ab dem 28. Dezember private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genese nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Überregionale Großveranstaltungen dürfen dann nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs und Diskotheken müssen bundesweit geschlossen werden, Tanzveranstaltungen sind verboten. Dies war bisher schon in vielen Bundesländern der Fall, wurde aber von einigen Ländern anders gehandhabt.

Der Bundeskanzler bereitete die Menschen in Deutschland auf einen starken Anstieg der Corona-Infektionen durch die Omikron-Variante vor. Im Augenblick befinde man sich noch in einer seltsamen Zwischenzeit. Die jüngst beschlossenen Maßnahmen gegen die Pandemie zeigten Wirkung, man bekomme die vierte Corona-Welle langsam in den Griff. Aber es drohe bereits die fünfte Welle. „So schnell wie erhofft ist es nicht vorbei.“ Omikron werde die Zahl der Infektionen massiv steigen lassen, sagte Scholz. „Darauf müssen wir uns jetzt einstellen.“

Omikron sei aggressiver und drohe den Impfschutz zu unterlaufen. Erst eine Auffrischimpfung gebe einigermaßen Schutz. Scholz dankte dem Corona-Expertenrat der Regierung, der am Sonntag Maßnahmen gegen Omikron vorgeschlagen hatte.

