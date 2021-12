Corona-Newsblog: Zirkusbranche schlägt zu Weihnachten Alarm

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 148.200 (974.474 Gesamt – ca. 813.600 Genesene - 12.620 Todesfälle)

: ca. 148.200 (974.474 Gesamt – ca. 813.600 Genesene - 12.620 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 328,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 857.400 (6.833.050 Gesamt – ca. 5.866.900 Genesene - 108.814 Tote)

: ca. 857.400 (6.833.050 Gesamt – ca. 5.866.900 Genesene - 108.814 Tote) Inzidenz Deutschland: 306,4

Das Wichtigste auf einen Blick:

Kinderimpfung: Hohe Nachfrage im Kreis Lindau (06.31 Uhr)

im Kreis Lindau (06.31 Uhr) Zirkusbranche schlägt zum Fest Alarm (05.54 Uhr)

(05.54 Uhr) RKI registriert 23.428 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 306,4 (05.14 Uhr)

++ Polizei: 13 Einsatzkräfte bei Corona-Demo in Mannheim verletzt

(07.32 Uhr) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen während einer unangemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen sind in Mannheim nach Polizeiangaben 13 Einsatzkräfte verletzt worden. Demnach hatten die Protestierenden das Versammlungsverbot ignoriert und Widerstand geleistet, als die Ordnungskräfte ihren Aufzug beenden wollten.

Einer der Beamten sei ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen der Angriffe seien 13 Personen festgenommen worden, hieß es weiter. Geprüft werde, ob ein Demonstrant einem Haftrichter wegen Körperverletzung vorgeführt werden könne. Weitere 131 Menschen seien wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt worden.

++ Kita in Oberhöfen nach Corona-Ausbruch geschlossen

(06.54 Uhr) Insgesamt mehr als zehn Kinder haben sich in der Kita in Oberhöfen mutmaßlich mit dem Coronavirus infiziert. Bestätigte PCR-Ergebnisse gibt es laut der Warthauser Verwaltung bislang von drei, laut der Elternschaft von fünf Kindern.

Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Auch eine Erzieherin wurde positiv auf das Virus getestet. Die Einrichtung in der Graf-von-Stadion-Straße bleibt nun bis zu den Weihnachtsferien geschlossen.

++Wie die Gemeinde und die Eltern auf den Ausbruch reagieren, lesen Sie HIER++

++ Hohe Nachfrage bei Kinderimpfungen im Kreis Lindau

(06.31 Uhr) Zum Start der Kinderimpfungen ist in Lindau die Nachfrage hoch – sowohl in den Kinderarztpraxen als auch im Impfzentrum des Landkreises. Bei dem niedriger dosierten Impfstoff für Kinder gibt es momentan keine Lieferschwierigkeiten. Im Gegenteil: Auch die Dosen für die zweite Spritze sind bereits vorhanden und reserviert.

Als sich abzeichnete, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer auch für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren zugelassen wird, hat die Lindauer Kinderärztin Angelika Gottschlich damit begonnen, in ihrer Praxis Eltern zu beraten. Dafür habe sie extra viel Zeit eingeplant, um im Gespräch alle Fragen in Ruhe zu klären.

Schließlich sei es aber schneller gegangen, als sie erwartet hatte. „Die meisten Eltern waren schon gut informiert und hatten nur wenige Fragen“, sagt sie. Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Eltern, die selbst schon geimpft sind, weniger ängstlich sind als diejenigen, die sich noch nicht für die Impfung entschieden haben.

++Weitere Informationen zur Kinderimpfung im Kreis Lindau finden Sie HIER++

++ Zirkusbranche schlägt zum Fest Alarm

(05.54 Uhr) Angesichts zahlreicher Zirkus-Absagen zur Weihnachtszeit ruft die Branche in der Pandemie um Hilfe. Viele hätten auf die Weihnachtszirkusse gehofft, betont der Verband deutscher Circusunternehmen (VDCU). „Der Dezember ist für Schausteller und Zirkusse inzwischen eigentlich ein Hauptverdienst-Monat“, sagte Vorstandsvorsitzender Ralf Huppertz.

„Beim Weihnachtszirkus machen Sie manchmal in zehn Tagen den Umsatz, den Sie sonst in fünf Monaten machen.“ Die Rechnung sei klar: „Diese Gelder werden einfach gebraucht. Wenn die nicht kommen, ist das ein Riesenloch.“. Die staatlichen Hilfen seien bisher gut, betonte Huppertz wie auch andere in der Branche. Jetzt müsse sich der Staat aber zusätzlich etwas ausdenken.

Wegen der hohen Corona-Auflagen rechne sich in der Regel das Geschäft nicht, sagte Huppertz. „Es gibt nur wenige, die es noch versuchen.“ Das wohl prominenteste Opfer: Der weltberühmte Circus Krone musste das zweite Jahr in Folge sein Weihnachtsprogramm auf Eis legen.

++ RKI registriert 23.428 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 306,4

(05.14 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 306,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 316,0 gelegen, vor einer Woche bei 375,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23 428 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 30.823 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der hochansteckenden und sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 462 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 108.814.

Das waren die letzten Meldungen am Montag.

++ Fast 40 Prozent der Baden-Württemberger sind geboostert

(21.34 Uhr) Im Südwesten haben fast 40 Prozent der Menschen bisher eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Mit 38,3 Prozent lag der Anteil nach Angaben des Landesgesundheitsamtes fast zehn Prozentpunkte höher als vor einer Woche. Mehr als 3,5 Millionen Menschen hätten damit ihren Schutz erneuert. Der Anteil der vollständig Geimpften lag bei 77,4 Prozent — und wuchs binnen einer Woche nur um ein Prozent.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag am Montag bei 328,9 — nach 345,6 am Sonntag. Am Montag vergangener Woche hatte sie bei 429,4 gelegen. Bislang wurden 157 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

Es wurden binnen eines Tages 49 weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf nun 12 620. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich um 19 auf 594.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Menschen und Woche, verharrte bei 4,66. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Montag 2052 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 974 453.

++ Kleine Gruppe an Coronakritikern in Lindau unterwegs

(19.42 Uhr) Knapp 30 selbsternannte Kritiker der Maßnahmen gegen die Coronapandemie haben sich vor dem Alten Rathaus eingefunden, natürlich ganz zufällig und ungeplant, um mit Kerzen herumzustehen und einen Spaziergang über die Insel zu machen.

Von der Polizei wurde die Veranstalterin in die Geheimnisse des Versammlungsrechtes eingewiesen, derweil eine kleinere Gruppe eine kleine Runde über die Hafenpromenade zum Hauptbahnhof und via Maximilianstraße zurück auf den Bismarckplatz drehte. Die Polizei ließ sie gewähren und mahnte später die Abstandsregeln an.

Knapp 30 selbsternannte Kritiker der Maßnahmen gegen die Coronapandemie haben sich vor dem Alten Rathaus eingefunden, natürlich ganz zufällig und ungeplant, um mit Kerzen herumzustehen und einen Spaziergang über die Insel zu machen. Von der Polizei wurde die Veranstalterin in die Geheimnisse des Versammlungsrechtes eingewiesen, derweil eine kleinere Gruppe eine kleine Runde über die HAfenpromenade zum Hauptbahnhof und via Maximilianstraße zurück auf den Bismarckplatz drehte. Die Polizei ließ sie gewähren und mahnte später die Abstandsregeln an. (Foto: Christian Flemming)

Knapp 30 selbsternannte Kritiker der Maßnahmen gegen die Coronapandemie haben sich vor dem Alten Rathaus eingefunden, natürlich ganz zufällig und ungeplant, um mit Kerzen herumzustehen und einen Spaziergang über die Insel zu machen. Von der Polizei wurde die Veranstalterin in die Geheimnisse des Versammlungsrechtes eingewiesen, derweil eine kleinere Gruppe eine kleine Runde über die HAfenpromenade zum Hauptbahnhof und via Maximilianstraße zurück auf den Bismarckplatz drehte. Die Polizei ließ sie gewähren und mahnte später die Abstandsregeln an. (Foto: Christian Flemming)

Auch in anderen Orten wurde am Abend gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Einen Überblick haben wir hier für Sie zusammengestellt.

++ Knapp 2000 Menschen bei verbotener Corona-Demo in Ravensburg

(18.47 Uhr) Trotz des Verbotes einer Kundgebung hatten sich am frühen Montagabend zahlreiche Corona-Demonstranten in der Ravensburger Altstadt eingefunden, um gegen die geltenden Corona-Verordnungen Flagge zu zeigen. Bisher blieb die Situation friedlich.

Die Polizei war auf die Menschen vorbereitet und hat inzwischen auch den Ravensburger Marktplatz geräumt.

++ Hier finden Sie mehr zur Demo in Ravensburg ++

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Montag +++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹