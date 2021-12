Corona-Newsblog: Lauterbach lässt nationales Impfregister prüfen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 156.800 (972.422 Gesamt – ca. 803.100 Genesene - 12.571 Todesfälle)

: ca. 156.800 (972.422 Gesamt – ca. 803.100 Genesene - 12.571 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 345,6

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 899.900 (6.809.622 Gesamt – ca. 5.801.400 Genesene - 108.352 Tote)

: ca. 899.900 (6.809.622 Gesamt – ca. 5.801.400 Genesene - 108.352 Tote) Inzidenz Deutschland: 316,0

Das Wichtigste auf einen Blick:

Experten warnen vor Omikron: Könnte Infrakstruktur lahmlegen (07.11 Uhr)

(07.11 Uhr) Lauterbach lässt nationales Impfregister prüfen (06.51 Uhr)

(06.51 Uhr) RKI registriert 16.086 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 316,0 (06.14 Uhr)

++ Experten warnen vor Omikron: Könnte Infrastruktur lahmlegen

(07.17 Uhr) Kurz vor Weihnachten sorgt die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in europäischen Ländern für große Beunruhigung auch in Deutschland — und erhöht den Druck auf die Politik.

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung warnte vor einer dramatischen Lage. Omikron bringe eine „neue Dimension“ in das Pandemiegeschehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten ersten Stellungnahme.

Es gebe „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. Boosterimpfungen alleine bewirkten keine ausreichende Eindämmung der Omikronwelle, es seien „zusätzlich“ Kontaktbeschränkungen notwendig.

„Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne“, heißt es. „Dadurch wäre das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes extrem belastet.“

In europäischen Ländern breitet sich Omikron rasend schnell aus. In den Niederlanden gilt deswegen seit Sonntag ein neuer strenger Lockdown, auch Dänemark fährt große Teile des öffentlichen Lebens wieder herunter. In Deutschland schloss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag einen harten Lockdown vor Weihnachten aus.

++ Impfaktionen ohne Termin in Tettnang

(07.11 Uhr) In Tettnang besteht in Kooperation mit dem Landkreis die Möglichkeit, sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die nächste Impfaktion findet am Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Dezember, statt.

In dem Gebäude der Autofabrik Bodensee in der Dr. Klein-Straße 9 in Bürgermoos gibt es immer dienstags und mittwochs zwischen 10 und 17 Uhr ein offenes Impfangebot. Aus Erfahrung sei morgens der Andrang immer höher, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb werden zu dieser Zeit Nummern an die Wartenden verteilt.

++ Lauterbach lässt nationales Impfregister prüfen

(06.51 Uhr) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lässt prüfen, ob die Einrichtung eines nationalen Corona-Impfregisters zur zentralen Erfassung von Impfdaten sinnvoll wäre. „Ich lasse das prüfen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der Bild-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Komme bei der Prüfung heraus, dass das Register ein „Riesen-Bürokratiemonster“ werde, weil es sehr schwer sei, die Impfungen der Bürger rückwirkend zu erfassen, dann werde er „wahrscheinlich dagegen sein“. Stelle sich heraus, dass das Impfregister nicht viel Mühe mache, „dann werde ich dafür sein“.

Beim Schlagwort Impfregister geht es um Überlegungen, den Corona-Impfstatus der Menschen zentral zu erfassen. Dies ist in die Diskussion gekommen vor dem Hintergrund der Frage, wie eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht kontrolliert werden könnte.

Für ihn habe jetzt Priorität, das Impfen zu beschleunigen, sagte Lauterbach. „Ich will eines verhindern, dass wir mit noch mehr Bürokratie und Dokumentation die Ärztinnen und Ärzte vom Impfen abhalten.“

Die mögliche Einführung eines Impfregisters ist auch innerhalb von Lauterbachs Partei umstritten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich skeptisch gezeigt, Generalsekretär Kevin Kühnert lehnte eine zentrale Erfassung von Impfdaten ab. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (ebenfalls SPD) hatte dagegen ein nationales Impfregister gefordert.

++ Hohe Hürden für Einreise nach Österreich

(06.28 Uhr) Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Österreich am Montag seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt die Regel 2Gplus. Ohne weiteres darf nur noch ins Land, wer dreifach geimpft ist. Für doppelt Geimpfte sowie für Genesene gilt zusätzlich eine Pflicht zum PCR-Test. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und unverzüglich in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.

Ausgenommen von den Vorschriften sind Schwangere und Menschen, die aus Gesundheitsgründen nicht geimpft werden können. Der Grund für die Ausnahme muss durch ein Attest nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel. Der Transitverkehr ist von den Regelungen nicht betroffen.

In Österreich mit seinen knapp neun Millionen Einwohnern ist nach einem dreiwöchigen Lockdown die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei etwa 230 Fällen pro 100.000 Einwohner - deutlich unter dem deutschen Wert. Als letztes Bundesland öffnet am Montag auch Wien die Gastronomie und Hotellerie wieder. Die SPÖ-geführte Metropole setzt seit geraumer Zeit auf einen besonders vorsichtigen Kurs in der Corona-Welle.

++ RKI registriert 16.086 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 316,0

(06.14 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach längerer Abwärtstendenz erstmals wieder im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 316,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 315,4 gelegen, vor einer Woche bei 389,2 (Vormonat: 386,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.086 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 21.743 Ansteckungen gewesen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der besonders ansteckenden Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 119 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 116 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.809.622 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Montag mit 5.801.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 108.352.

Das waren die Nachrichten vom Wochenende:

++ Tuttlingens OB fordert strenge Regeln für Kita-Testpflicht

(20.54 Uhr) Kindergartenkinder müssen sich derzeit dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Das hat der Landkreis in einer Allgemeinverfügung festgelegt. In Tuttlingen geschieht das Testen in der Regel vor Ort im Kindergarten, die Erzieherinnen müssen ran.

In anderen Städten und bei anderen Trägern ist das nicht ganz so streng geregelt – dort übernehmen schon mal die Eltern das Testen, und zwar zuhause.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck befürchtet nun, dass das auch bald in den städtischen Kindergärten erlaubt sein könnte. Denn das Land möchte die Testpflicht in den Kindergärten ab 10. Januar 2022 landesweit regeln, eine entsprechende Verordnung ist geplant.

++ Erfolgreiche Impfaktion für Kinder in Biberach

(20.18 Uhr) Über 270 Kinder zwischen fünf und elf Jahren wurden bei einer Impfaktion in der Biberacher Stadthalle gegen das Corona-Virus geimpft. Die Organisatoren waren von dem Andrang überrascht.

Auch in Aalen, Ostalbkreis ist es möglich Kinder impfen zu lassen. Ab dem kommenden Dienstag, 21. Dezember, wird in den Ambulanzen der Kinderkliniken am Ostalb-Klinikum Aalen und am Stauferklinikum Mutlangen mit dem Impfen von Fünf- bis Elfjährigen begonnen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Impfung erfolgt ausschließlich nach Terminvergabe.

„Wir haben uns für die Einrichtung der ,Impfpünktchen’ an den Kliniken entschieden, weil wir dort geeignete Räumlichkeiten mit Wartebereichen anbieten können“, sagt Landrat Joachim Bläse.

Die Stiko empfiehlt die Impfung vor allem für Kinder im Alter zwischen fünf und elf für alle mit einer Vorerkrankung. Viele Kinder- und Jugenärzte sehen das aber nicht so eng. So auch Dr. Frank Kirchner aus Vogt. Der Kinderarzt im Landkreis Ravensburg stellt auch bei sich in der Praxis eine hohe Nachfrage nach den Kinderimpfungen fest.

