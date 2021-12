Newsblog: Dutzende Fälle mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Tests im Südwesten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 161.200 (959.802 Gesamt – ca. 786.100 Genesene - 12.497 Todesfälle)

: ca. 161.200 (959.802 Gesamt – ca. 786.100 Genesene - 12.497 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 370,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 934.400 (6.721.375 Gesamt – ca. 5.679.400 Genesene - 107.639 Tote)

: ca. 934.400 (6.721.375 Gesamt – ca. 5.679.400 Genesene - 107.639 Tote) Inzidenz Deutschland: 331,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

Dutzende Fälle mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Tests (06.46 Uhr)

EU-Behörde gibt grünes Licht für zwei Covid-19-Medikamente (16.30 Uhr)

(16.30 Uhr) Schweigemärsche: Landratsamt erlässt Allgemeinverfügung (16.20 Uhr)

++ Touristikmesse CMT in Stuttgart soll 2022 erneut ausfallen

(08.16 Uhr) Die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart soll erneut abgesagt werden. Das berichtet der SWR. Eigentlich war die größte Touristikmesse Europas für Mitte Januar unter 2G-Bedingungen geplant. Damit würde die Messe bereits zum zweiten Mal ausfallen.

Die Unsicherheit aufgrund der neuen Omikron-Variante des Coronavirus dürfte nun allerdings zur Absage geführt haben. Laut SWR hatten zuvor auch große Aussteller ihre Teilnahme abgesagt.

++ Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter

(07.52 Uhr) Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt langsam weiter. Am Freitag gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 313,4 an. Am Donnerstag waren es 322,5.

Bayern liegt damit weiter unter dem Bundesdurchschnitt, den das RKI mit 331,8 angab. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen stieg um 86. Seit Pandemiebeginn zählt das RKI in Bayern insgesamt 18.936 Tote.

Die höchsten Inzidenzen in Bayern sind inzwischen im Norden zu finden: Spitzenreiter war die oberfränkische Stadt Coburg 609,7, gefolgt vom Landkreis Coburg mit 601,8 und der Stadt Schweinfurt mit 581,4. Die bayernweit niedrigste Inzidenz wurde am Freitag für die Stadt Weiden gemeldet: 141,1.

++ Durch die Impfpflicht für ihr Personal: Pflegedienste sehen sich vor einem Teufelskreis

(07.10. Uhr) Pflegedienste befürchten, dass Mitarbeiter abspringen, wenn im März die Impfpflicht im Gesundheitswesen gilt. Dann könnten möglicherweise Patienten und Pflegebedürftige nicht mehr versorgt werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Dutzende Fälle mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Tests

(06.46 Uhr) Die Polizei in Baden-Württemberg bearbeitet Dutzende Fälle möglichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Testzentren. Die Zahl der Verfahren liege im oberen zweistelligen Bereich, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Stuttgart mit. Der bislang bekanntgewordene Gesamtschaden bewege sich im oberen einstelligen Millionenbereich. Umfassend könne er allerdings erst nach Abschluss der Ermittlungen beziffert werden, erklärte der Sprecher.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung werden acht Euro je Abstrich gezahlt und 3,50 Euro je Testkit. Manche Betreiber von Teststellen werden verdächtigt, mehr Tests abgerechnet als durchgeführt zu haben.

++ EU-Länder wollen 180 Millionen Dosen angepassten Impfstoff anschaffen

(06.29 Uhr) Angesichts der besorgniserregenden Omikron-Variante wollen sich die EU-Staaten 180 Millionen Dosen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen.

Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen die Impfstoffe – falls gewünscht – innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten anpassen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Nacht zum Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. Die EU-Staaten nutzen ihr zufolge nun diese Möglichkeit. Insgesamt sieht der Vertrag mit Biontech/Pfizer die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen bis Ende 2023 vor.

„Wir wissen, dass die Omikron-Variante uns wirklich bedroht“, sagte von der Leyen. Sie verbreite sich mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit und es bestehe möglicherweise das Risiko, dass sie zumindest teilweise den Impfschutz umgehe. Schon jetzt seien die Gesundheitssysteme überlastet. Dies sei auf die hohe Zahl Ungeimpfter zurückzuführen. Die Antwort darauf könne nur sein, das Impfen auszubauen, Kinder ab fünf zu impfen, Auffrischimpfungen zu verabreichen und Schutzmaßnahmen zu befolgen.

Von der Leyen kündigte zudem an, dass ihre Behörde zeitnah Leitlinien mit Blick auf den EU-Impfnachweis vorlegen werde. Es gehe um einen gemeinsamen Ansatz beim Umgang mit Booster-Impfungen und die Frage, wie lange das Zertifikat gültig sei. Auffrischungsimpfungen werden demnach spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen. Das Impfzertifikat soll drei weitere Monate gültig sein, ehe eine Auffrischung nötig ist.

++ RKI registriert 50.968 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 331,8

(06.13 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 331,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 340,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 413,7 (Vormonat: 319,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 50.968 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 61.288 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 437 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 484 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.721.375 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 5.679.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 107.639.

Das waren die Nachrichten vom Donnerstag:

++ RKI: Fallzahlen sinken nicht schnell genug

(20.35 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt im Hinblick auf die hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende Omikron-Welle nicht stark und nicht schnell genug. Das schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht am Donnerstag. Alle Maßnahmen - etwa die Reduktion von Kontakten, das Tragen von Masken oder das Einhalten der Hygieneregeln - müssten aus diesem Grund aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen sei zwischen dem 6. und 12. Dezember um 13 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gesunken, heißt es in dem Bericht. Auch der Anteil positiv getesteter Proben habe sich nicht weiter erhöht und liege nun bei 20,9 Prozent (Vorwoche: 21,0 Prozent). Trotz dieser Entwicklung würden nach wie vor sehr hohe Fallzahlen verzeichnet, die Belastung der Intensivstationen bleibe hoch.

Einen Zuwachs registrierte das RKI bei der Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Bis zum 14. Dezember sind demnach 112 Fälle der besorgniserregenden Variante über eine Genomsequenzierung nachgewiesen. Bei 213 weiteren Fällen bestehe aufgrund eines spezifischen PCR-Tests der Verdacht darauf. Es gebe bereits erste Ausbrüche. Bis zum 7. Dezember hatte es 28 sicher nachgewiesene Infektionen mit der Omikron-Variante gegeben. Bezogen auf die Gesamtzahl der Infektion spielt die Variante allerdings in Deutschland noch kaum eine Rolle: Praktisch alle Infektionen würden zum jetzigen Zeitpunkt noch von der Delta-Variante verursacht, schreibt das RKI.

++ Möglicherweise bis zu 430 manipulierte Impfungen verabreicht

(20.05 Uhr) Es ist ein schlimmer Verdacht: Möglicherweise verabreichte eine Ärztin aus dem westlichen Bodenseekreis unwirksame Coronaimpfungen, mit der Konsequenz, dass Patienten, die sich für geschützt hielten, in Wahrheit gar keinen Impfschutz aufbauten. Dieser Verdacht steht nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizei Friedrichshafen im Raum.

Es sei in der besagten Praxis bei den Coronaimpfungen in mehreren Fällen zu „Auffälligkeiten“ gekommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg. Nach Angaben des SWR soll es sich um eine Praxis in Markdorf handeln. Die Behörden wollen das weder bestätigen noch dementieren.

430 Betroffene werden nun durch das Landratsamt informiert. Sie sollten so schnell wie möglich einen Test auf Antikörper gegen das Coronavirus machen lassen.

+++ Den aktuellen Stand der Ermittlungen und was der Ärztin nun droht, finden Sie HIER +++

++ Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt weiter - auf 370,2

(19.54 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Baden-Württemberg weiter gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, lag der Wert bei 370,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch waren es noch 382,3. Binnen einer Woche ist dies Inzidenz im Südwesten um 121,5 gesunken.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100.000 Menschen und Woche - blieb stabil bei 4,8. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich um 14 auf 621.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag 7.142 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 959.786. Die Zahl der gemeldeten Omikron-Fälle im Land stieg binnen eines Tages um 18 auf 71. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 50 auf nun 12.497.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Donnerstag +++

