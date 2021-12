Newsblog: Kommt der vierte Pieks im Sommer?

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 171.300 (916.331 Gesamt – ca. 732.800 Genesene - 12.181 Todesfälle)

: ca. 171.300 (916.331 Gesamt – ca. 732.800 Genesene - 12.181 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 491,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 989.200 (6.423.520 Gesamt – ca. 5.329.300 Genesene - 104.996 Tote)

: ca. 989.200 (6.423.520 Gesamt – ca. 5.329.300 Genesene - 104.996 Tote) Inzidenz Deutschland: 413,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Intensivbetten: Hunderte Betten der Notfallreserve bereits beansprucht (16.50 Uhr)

(16.50 Uhr) Bundestag beschließt Impfpflicht im Gesundheitswesen (11.39 Uhr)

(11.39 Uhr) Daten aus Südafrika zeigen Schutz gegen schweren Verlauf auch bei Omikron (11.10 Uhr)

++ Vierter Pieks ab Sommer?

(9.36 Uhr) - Die lange stockende Corona-Impfkampagne nimmt allmählich Tempo auf, doch es zeichnet sich bereits ab, dass auch die derzeitigen Auffrischungsimpfungen nicht die letzten sein werden. „Wir rechnen damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst eine vierte Impfung nötig sein wird“, sagte Hausärzteverband-Chefs Ulrich Weigeldt der „Bild“-Zeitung (Samstag).

Er hoffe darauf, dass die vierte Corona-Impfung dann „schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung“ verabreicht werden könne, „um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen“.

Nötig werden könnte das auch wegen der neuen Virusvariante Omikron, die womöglich noch ansteckender ist als die derzeit dominierende hochinfektiöse Delta-Variante. Die Hersteller Biontech/Pfizer wollen bis März — unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung — einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen. Sie gehen aber davon aus, dass auch ihr derzeitig verwendeter Impfstoff weiterhin vor einer schweren Erkrankung schützt — allerdings auch davon, dass angesichts von Omikron zwei Dosen keine vollständige Impfung mehr sind.

++ RKI registriert 53 697 Corona-Neuinfektionen — Inzidenz bei 402,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 402,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 413,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,7 (Vormonat: 249,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 53 697 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.09 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 64 510 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6 477 217 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 5 368 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 105 506.

++ Armbänder als 2G-Nachweis ausgegeben

(9.34 Uhr) - Ab sofort wird den Kundinnen und Kunden im Friedrichshafener Einzelhandel der Einkauf erleichtert. Viele Geschäfte geben nach einer 2G-Kontrolle ein Armbändel aus, das auch in anderen Geschäften akzeptiert wird. „Sowohl für Händler als auch für die Kunden verringert sich der Aufwand", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Thomas Goldschmidt.

++ Nach Weihnachtsgottesdienst zum Impfen

(09:33 Uhr) - Nach dem Weihnachtsgottesdienst noch schnell zum Impfen? Mit einem ausgefallenen Angebot am Feiertag will die Evangelische Kirchengemeinde in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) Menschen motivieren, sich gegen das Coronavirus zu schützen. „Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk der Kirche an unsere Stadt“, sagte Vikar Wolfram Theo Dünkel. „Die Gemeinde steht dahinter“.

Ein mobiles Impfteam soll nach den Planungen der Kirche am 25. Dezember (11.00 Uhr) bis zu 100 Kirchenbesucherinnen und -besucher immunisieren. Der Termin ist eher dem Zufall geschuldet: „Es war der einzige noch freie Termin des Impfteams“, sagte Dünkel. Auf die Idee für das Angebot habe ihn sein Arzt gebracht — beim „Boostern“.

Vor allem vor dem Hintergrund der neu aufgetauchten Virusvariante Omikron kämpft Baden-Württemberg weiter mit einer vergleichsweise geringen Impfquote. Nach Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) gelten 7,48 Millionen Menschen im Südwesten als vollständig geimpft. Das entspricht einer landesweiten Impfquote von 67,4 Prozent. Rund 2,1 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Das waren die wichtigsten Nachrichten vor dem Wochenende:

++ Nach Demo gegen Impfpflicht: Diese Konsequenzen zieht die Stadt Biberach

(19.28 Uhr) Die Demonstration gegen eine Impfpflicht am vergangenen Samstag in der Biberacher Innenstadt hat in dieser Woche für viele Diskussionen gesorgt – und am Donnerstagabend auch für ein Nachspiel in der Sitzung des Gemeinderats in der Gigelberghalle.

++ Corona-Virusvariante Omikron erreicht den Landkreis Ravensburg

(18.42 Uhr) Erstmals ist die neue Corona-Virusvariante Omikron im Landkreis Ravensburg nachgewiesen worden, wie das Landratsamt am Freitagabend mitteilte.

++ Nach Omikron-Verdachtsfall: Landkreis Tuttlingen sperrt Sporthallen für Vereine

(17.41 Uhr) Eine weiterhin hohe Inzidenz und nun der erste Omikron-Verdachtsfall: Der Landkreis Tuttlingen hat auf die zugespitzte Pandemie-Situation reagiert und zusammen mit den Gemeinden weitere Einschränkungen beschlossen. Von Montag, 13. Dezember, bis einschließlich 9. Januar, dürfen Vereine nicht mehr in Sporthallen und Übungsräumen trainieren. Die Polizei soll die Ausgangsbeschränkungen stärker kontrollieren.

Bei einer im Landkreis Tuttlingen lebenden Person ist jetzt die Omikron-Variante bei einem Test festgestellt worden. Es handelt sich dabei um einen Reiserückkehrer aus Südafrika. Dies teilt das Landratsamt mit. Die Person befindet sich in München in einem Quarantänehotel und darf dieses erst, wenn die Virus-Probe nochmals analysiert oder nach Ablauf der Quarantäne verlassen.

++ Divi: Hunderte Betten der Notfallreserve bereits beansprucht

(16.50 Uhr) Die Intensivstationen in Deutschland stehen nach Angaben der Vereinigung der Intensivmediziner (Divi) unter großem Druck. Aus der Notfallreserve wurden demnach bereits mindestens 693 sogenannte High-Care-Betten aktiviert. Dies gab der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, am Freitag auf Twitter bekannt. In einem High-Care-Bett werden Patientinnen und Patienten in der Regel künstlich beatmet.

Die Kliniken in Deutschland melden dem Intensivregister als Notfallreserve ihre verfügbaren Kapazitäten an Betten und Mitarbeitern, die sie bei dringendem Bedarf innerhalb von sieben Tagen zusätzlich einsetzen können. Wenn die Notfallreserve aktiviert wird, bedeutet dies laut Karagiannidis Einschränkungen für die Behandlung in anderen Bereichen der Kliniken.

Durch die hohe Zahl an Covid-Patienten, die auf Intensivstationen der Kliniken in Deutschland behandelt werden müssen, steht ein Großteil der Häuser unter Druck. Zahlreiche planbare Operationen müssen aktuell verschoben werden.

++ Alice Weidel nach eigenen Angaben positiv auf Corona getestet

(14.06 Uhr) AfD-Fraktionschefin Alice Weidel ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 42-Jährige schrieb am Freitag auf Twitter: „Wegen eines positiven Corona-Tests konnte ich heute leider nicht an der wichtigen Abstimmung im Bundestag teilnehmen. Ich werde noch heute einen zweiten Test zur Überprüfung abgeben.“ Nach Angaben ihres Sprechers war sie am Donnerstag im Bundestag getestet worden. Sie habe keine Symptome.

Die momentane Regelung erschwert der Gastronomie das Geschäft - die Zahl der Gäste ist stark rückläufig.

Weidel hatte sich nach eigener Aussage bereits mit dem Coronavirus infiziert. Vor einem Monat hatte sie sich in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie laut ihrem Sprecher zuvor „grippeähnliche Symptome“ festgestellt und sich einem Test unterzogen hatte.

Die AfD hält die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für überzogen und lehnt eine Impfpflicht ab. „Die AfD-Fraktion wird sich gegen jede Impfpflicht stellen“, hatte Weidel Anfang des Monats getwittert. Der Bundestag beschloss am Freitag die von den Ampel-Parteien auf den Weg gebrachte Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

++ Impfpflicht mit fatalen Folgen für Pflegeeinrichtung: Nur 66 Prozent der Mitarbeiter sind geimpft

(13.08 Uhr) „In letzter Konsequenz müssten wir Wohnbereiche schließen.“ Dies wäre die Folge, wenn sich Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime nicht gegen das Coronavirus impfen lassen sollten, hat DRK-Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner am Freitag in der Sitzung des Stiftungsausschusses der Hospitalstiftung gesagt.

Denn: Wenn am 16. März die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen kommt, dürfte das Rote Kreuz Wagner zufolge Ungeimpfte nicht mehr beschäftigen. Im Schönbornhaus in Ellwangen sind bislang nur 66 Prozent der Mitarbeiter geimpft.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹