Corona-Newsblog: 61 288 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 413,7

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 171.300 (916.331 Gesamt – ca. 732.800 Genesene - 12.181 Todesfälle)

: ca. 171.300 (916.331 Gesamt – ca. 732.800 Genesene - 12.181 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 491,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 989.200 (6.423.520 Gesamt – ca. 5.329.300 Genesene - 104.996 Tote)

: ca. 989.200 (6.423.520 Gesamt – ca. 5.329.300 Genesene - 104.996 Tote) Inzidenz Deutschland: 413,7

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wieder mehr Corona-Impfungen im Südwesten - wenig neue Erstimpfungen (6.27 Uhr)

Stiko: Kinder-Impfung bei Vorerkrankung empfohlen - möglich auch ohne (15.25 Uhr)

- möglich auch ohne (15.25 Uhr) Tägliche RKI-Zahlen: Über 70.000 Neuinfektionen - Inzidenz bei 422,3 (aktualisiert 09.39 Uhr)

++ Kreis Biberach nimmt 2,1 Millionen für Impfteams in die Hand

(06.38 Uhr) Die Impfstrategie im Landkreis Biberach ist ausgeweitet worden. Neben dem Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach gibt es jetzt weitere Stützpunkte in Laupheim und Riedlingen und ab Dienstag, 14. Dezember, auch in Erolzheim.

Dafür soll es insgesamt sieben mobile Impfteams geben, die für die vier Impfstützpunkte zuständig sind, aber auch in der Fläche wie zum Beispiel in Heimen unterwegs sind.

All das kostet rund 2,1 Millionen Euro. Diese Mittel werden nun vom Landkreis bis 30. April zur Verfügung gestellt. In der Hoffnung, dass das Land am Ende die Kosten übernimmt.

++ Bundestag kommt zusammen: Neue Corona-Maßnahmen werden beschlossen

(06.24 Uhr) Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag eine erste begrenzte Impfpflicht und weitere Krisenregelungen beschließen. Die Gesetzespläne der neuen Koalition von SPD, FDP und Grünen sehen vor, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis Mitte März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen.

Neben Ärzten sollen auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte mitimpfen können. Ergänzt und verlängert werden sollen Möglichkeiten für die Länder zu regional härteren Beschränkungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Donnerstagabend gemeinsame Anstrengungen mit den Ländern für eine deutliche Beschleunigung der Impfungen an. Mit Blick auf die neue Virusvariante Omikron sagte er nach einer Schaltkonferenz mit den Regierungschefs, es sei nun umso dringender, dass möglichst Viele eine Auffrischimpfung bekämen.

Gleichzeitig machten Bund und Länder deutlich, dass es keine zusätzlichen Beschränkungen über die Weihnachtsfeiertage geben, die Lage aber beobachtet werden soll. Nächste Woche soll ein Expertenrat auch genauere Einschätzungen zu Omikron geben, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der Nordrhein-Westfale Hendrik Wüst (CDU), sagte. Wenn nötig, solle dann agiert werden.

++ RKI registriert 61 288 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 413,7

(06.13 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 413,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 422,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,1 (Vormonat: 232,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 61 288 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 74 352 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 484 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 390 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6 423 520 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 5,75 (Mittwoch 5,79) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 5 329 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 104 996.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag:

++ In Westerheim steigt eine große Corona-Impfaktion

(21.04 Uhr) Am Samstag, 18. Dezember, steigt bei Kneer-Südfenster in Westerheim ein große Impfaktion, vermutlich mit der Vaccine von Moderna. Organisator Peter Bischoff sagt: „Wir werden niemanden wegschicken. Aber primär richtet sich das Angebot an Menschen aus Westerheim.“ Das sind die Hintergründe.

++ Sigmaringen: Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter

(19.36 Uhr) Zum Donnerstag ist die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Sigmaringen weiter angestiegen. 166 Neuinfzierte und 97 aus der Quarantäne Entlassene vermeldete das Landratsamt Sigmaringen.

++ Gosheim: Corona-Tests an sieben Tagen in der Woche möglich

(18.26 Uhr) Als am Sonntag die Nachricht auf Facebook zu lesen war, dass demnächst ein Testzentrum in Gosheim eröffnet wird, breitete sich die Neuigkeit schnell in und rund um Gosheim aus.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹

