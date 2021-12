Newsblog: Lucha fordert mit Brandbrief Absicherung der Impfkampagne im Land

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 168.400 (880.657 Gesamt – ca. 700.300 Genesene - 11.966 Todesfälle)

: ca. 168.400 (880.657 Gesamt – ca. 700.300 Genesene - 11.966 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 533,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 962.700 (6.185.961 Gesamt – ca. 5.120.100 Genesene - 103.121 Tote)

: ca. 962.700 (6.185.961 Gesamt – ca. 5.120.100 Genesene - 103.121 Tote) Inzidenz Deutschland: 441,9

++ Lucha fordert in Brandbrief mehr Impfstoff

(06.10 Uhr) Der Brandbrief von Gesundheitsminister Manne Lucha richtet sich an den aktuellen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und an General Carsten Breuer, der künftig den Corona-Krisenstab der neuen Bundesregierung leiten wird. Das berichtet der SWR.

Von den Verantwortlichen fordert Baden-Württembergs grüner Gesundheitsminister zusätzliche Impfdosen für das Land - bis Weihnachten jede Woche eine Million mehr.

Die derzeitigen Kürzungen bei den mRNA-Impfstoffen würden die Planbarkeit behindern, das Impftempo verlangsamen und bei den Bürgerinnen und Bürgern für Frust sorgen.

Bereits Ende November hatte Lucha die Ankündigung von Spahn, die Auslieferung des Impfstoffes von BioNTech zu rationieren, scharf kritisiert. "In dieser Phase der Pandemie ist es ein fatales Signal, genau den Impfstoff, dem die Menschen derzeit am meisten vertrauen, mit Höchstbestellmengen zu versehen", sagte Lucha zuletzt in Stuttgart.

++ RKI-Dashboard momentan nicht erreichbar

(06.00 Uhr) Die täglichen Zahlen über Corona-Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Das Dashboard des Robert-Koch-Instituts war am Morgen nicht zu erreichen. Sobald die Zahlen vorliegen, werden Sie im Blog veröffentlicht.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Testpflicht-Befreiung nach Booster-Impfung könnte Schule machen

(19.50 Uhr) Die Befreiung von verpflichtenden Corona-Tests für Menschen mit Booster-Impfung soll möglicherweise von bislang drei Bundesländern auf andere ausgeweitet werden. Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) kündigte nach einer Konferenz der Gesundheitsminister am Montag an, dass der Freistaat diese Möglichkeit prüfen werde. Auch der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe bei der Konferenz einen entsprechenden Hinweis gegeben.

In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gilt eine entsprechende Regelung bereits seit Samstag. Mecklenburg-Vorpommern prüft ebenfalls. Lauterbach nahm erstmals an der Sitzung teil, der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum letzten Mal.

An den Online-Beratungen der Minister nahm auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission teil, Thomas Mertens. Dessen Äußerung, wenn er Vater eines sieben Jahre alten Kindes wäre, würde er dieses derzeit nicht gegen Corona impfen lassen, sei missverstanden worden, sagte Holetschek. Mertens habe deutlich gemacht, er habe so verstanden werden wollen, dass er einem Kind keinen Impfstoff geben würde, für den es noch keine Empfehlung gebe.

++ Inzidenz im Landkreis Tuttlingen nähert sich 1000er-Marke

(19.44 Uhr) Die Landkreise Tuttlingen und Schwarzwald-Baar hatten auch am Montag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten: Im Landkreis Tuttlingen gab es 989,5 gemeldete Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sonntag: 959,9), im Schwarzwald-Baar-Kreis 933,9 (Sonntag: 1030,2), wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Landesweit lag diese Inzidenz am Montag bei 516,7.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es seit Sonntag in Baden-Württemberg 60 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem Bundesland in der Pandemie stieg damit auf 12 021. Es wurden bisher insgesamt 885 088 bestätigte Corona-Fälle registriert - 4533 kamen seit Sonntag hinzu.

Die Zahl der Corona-Patienten auf den baden-württembergischen Intensivstationen stieg am Montag um 2 auf 658. Wegen der regionalen Überlastung wurde schon mit der Verlegung baden-württembergischer Intensivpatienten innerhalb Deutschlands begonnen.

Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) lag am Montag bei 6,6 (Sonntag: 6,11). Der Wert spielt eine bedeutende Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist aber in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

++ Video: So hart treffen die neuen Corona-Regeln die Gastronomie

(18.27 Uhr) Die strengeren Corona-Regelungen lassen bei vielen Gastronomen den Traum vom Weihnachtsgeschäft platzen. Wir waren zu Besuch bei einem Wirt, bei dem von 51 reservierten Weihnachtsfeiern 49 storniert wurden. Er beschreibt, warum die Regeln die Branche so hart treffen.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Montag +++

