Newsblog 01.12.: Verbote und Einschränkungen im Land gelten ab Samstag

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 146.400 (835.342 Gesamt – ca. 677.100 Genesene - 11.807 Todesfälle)

: ca. 146.400 (835.342 Gesamt – ca. 677.100 Genesene - 11.807 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 508,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 864.600 (5.903.999 Gesamt – ca. 4.937.600 Genesene - 101.790 Tote)

: ca. 864.600 (5.903.999 Gesamt – ca. 4.937.600 Genesene - 101.790 Tote) Inzidenz Deutschland: 442,9

Das Wichtigste auf einen Blick:

Höchste Zahl gemeldeter Corona-Toter seit Februar (13.41 Uhr)

Frankreich verschärft Einreiseregeln für Ungeimpfte (15.08 Uhr)

für Ungeimpfte (15.08 Uhr) Verbote und Einschränkungen im Land gelten ab Samstag (17.36 Uhr)

++ Joko und Klaas richten eindringlichen Impfappell an Zuschauer - Olaf Scholz kommt zu Wort

(21.11 Uhr) Mit ihren 15 Minuten Sendezeit auf dem Sender ProSieben haben sich die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit einem Impfaufruf an ihr Publikum gewandt. In der Sendung berichtet ein Intensivmediziner vom Leid seiner Patienten, eine junge Corona-Patientin von ihrem schweren Verlauf. Auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz wendet sich an die Zuschauer und fordert zum Impfen gegen das Virus auf.

++ Kreis Ravensburg verzeichnet so viel Neuinfizierte an einem Tag wie noch nie

(20.06 Uhr) Das Landesgesundheitsamt meldet bei den Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Tagesrekord, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Die meisten aktive Coronafälle gibt es derzeit in Ravensburg.

++ Impfungen an den Schulen stoßen auf Hindernisse

(19.48 Uhr) Mitte August hat die Ständige Impfkommission das Biontech-Serum generell für Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen. Fast 43 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen sind im Südwesten bereits vollständig geimpft. Die Quote liegt allerdings unter dem Bundesdurchschnitt von mehr als 46 Prozent für diese Gruppe. Spitzenreiter im Ländervergleich ist laut Robert-Koch-Institut Thüringen mit einer Impfquote von 59 Prozent.

Das soll sich nach Wunsch der Grünen im Landtag ändern. „Die Zeit vor den Weihnachtsferien bietet eine Chance, um Kinder und Jugendliche zu impfen und ihren Gesundheitsschutz über die Ferien zu erhöhen“, erklären Fraktionschef Andreas Schwarz und Bildungsexperte Thomas Poreski. „Impfaktionen an Schulen könnten – neben Immunisierungen bei Kinderärzten und in Krankenhäusern – einen maßgeblichen Teil zur Impfoffensive bei der jungen Bevölkerung beitragen.“

Ihre Parteifreunde in der Regierung haben den Vorstoß wenig enthusiastisch aufgegriffen. Gesundheitsminister Manfred Lucha etwa hat am Dienstag in Stuttgart Impfaktionen an Grundschulen eine klare Absage erteilt. Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Wirkstoff zugelassen. Aber es gebe noch gar keine generelle Empfehlung für das Biontech-Serum für Fünf- bis Elfjährige, so Lucha.

Zudem würden die entsprechenden Impfdosen, die deutlich geringer sind als die für Erwachsene, erst kurz vor Weihnachten ausgeliefert. Am Mittwoch hat Biontech derweil angekündigt, die Impfdosen für Kinder bereits am 13. Dezember auszuliefern.

++ Verbote und Einschränkungen im Land gelten ab Samstag

(17.36 Uhr) Die angekündigten Verbote und Einschränkungen zum Beispiel für Weihnachtsmärkte, Fußballspiele oder Clubs sollen nach den Planungen der baden-württembergischen Landesregierung von diesem Samstag an gelten. Eine entsprechende Verordnung werde nicht wie geplant bereits am Freitag in Kraft treten, sondern am Tag darauf, teilte eine Sprecherin des Staatsministeriums am Mittwoch mit.

Zunächst hatte die Landesregierung angekündigt, die neuen Maßnahmen wegen der immer dramatischeren Corona-Lage bereits an diesem Donnerstag umzusetzen. Der Termin wurde aber erst um einen Tag auf Freitag und nun auf Samstag verschoben, weil die Landesregierung die Ergebnisse einer kurzfristig angekündigten Beratung von Bund und Ländern abwarten möchte. Dann sollen auch entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Auch die praktische Umsetzung einer sich abzeichnenden allgemeinen Impfpflicht soll dabei besprochen werden. Die Beratungen sollen ein einheitliches Signal senden, je nach Bundesland sind manche der genannten Maßnahmen aber auch bereits umgesetzt.

++ Corona-Inzidenzwert in Köln deutlich gestiegen

(16.41 Uhr) Der Corona-Inzidenzwert ist in Köln sprunghaft gestiegen. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei 397,7. Dies sei ein Anstieg um 42,5 im Vergleich zum Vortag, berichtete das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) NRW. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln lag damit deutlich über der in NRW (289,1), aber unter dem Bundeswert (442,9).

Bislang gebe es noch keinen Infektionsfall mit Bezug zum Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach, bei dem am vergangenen Samstag 50 000 Zuschauer im Kölner Stadion waren. Dies hatte angesichts der Corona-Situation für viel Kritik gesorgt.

567 positive Fälle ließen sich auf den 11.11. zurückführen, so die Stadt am Mittwoch weiter. Der Großteil der Betroffenen habe in Innenräumen gefeiert, nicht beim Straßenkarneval.

Neben dem allgemein verschärften Infektionsgeschehen haben den Angaben zufolge mehrere eng begrenzte Ausbrüche „mit Innenraumbezug“ zu dem aktuellen Anstieg der Zahlen geführt. Auffällige Cluster seien mehrere private Feiern in Innenräumen, Clubveranstaltungen sowie ein Basketballspiel, teilte ein Sprecher mit. Zudem seien in einem Seniorenheim mehrere Bewohner und Mitarbeiter infiziert.

++ Corona belastet jeden Zweiten - mehr Menschen gestresst

(15.34 Uhr) Die Corona-Pandemie ist einer Studie zufolge für jeden zweiten Menschen ein Stressfaktor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Techniker Krankenkasse (TK). Danach bejahte rund die Hälfte die Frage, ob ihr Leben seit der Pandemie stressiger geworden ist. „Stress ist schlecht für die Gesundheit“, sagte Professor Bertolt Meyer von der Technischen Universität Chemnitz am Mittwoch zur dritten Stress-Studie „Entspann dich, Deutschland“ der Krankenkasse.

Ausgewertet wurden Daten von 1000 Menschen ab 18 Jahren. Befragt worden sei im März 2021 im zweiten Lockdown, was Einfluss auf die Antworten gehabt habe, sagte Meyer.

Wichtige Stressgründe sind etwa der Bereich Arbeit, Schule und Studium (47 Prozent) oder schwere Krankheit eines nahe stehenden Menschen (31 Prozent). Hier sieht Meyer einen deutlichen Einfluss der Corona-Pandemie. „Die Sorge um nahe stehende erkrankte Angehörige spielte in den vorherigen Befragungen eher eine untergeordnete Rolle.“

Auch bei den Entspannungsstrategien mache sich die Pandemie bemerkbar. „Soziale Aktivitäten wie Freunde und Bekannte treffen lagen 2016 noch auf dem dritten Platz“, sagte Meyer. Durch die Pandemie war das nur eingeschränkt möglich. „Stattdessen haben die Menschen sich bei Tätigkeiten erholt, die sie auch alleine machen können wie zum Beispiel ihrem Hobby nachgehen, Gartenarbeit oder Musik hören.“

++ Frankreich verschärft Einreiseregeln für Ungeimpfte

(15.08 Uhr) Frankreich verlangt bei der Einreise aus Deutschland von Ungeimpften künftig einen PCR-Test, der höchstens 24 Stunden alt ist. Dies teilte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch in Paris mit. Bislang betrug die Frist 48 Stunden. Die Regelung gilt auch für Einreisen aus allen anderen EU-Ländern. Wer geimpft oder genesen ist, braucht den Test nicht.

Für Menschen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union gilt künftig grundsätzlich, dass sie bei der Ankunft in Frankreich einen PCR-Test vorweisen müssen - unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Der Test darf dann höchstens 48 Stunden alt sein.

Die Corona-Lage in Frankreich verschlechtere sich zusehends, sagte Attal. Erstmals seit April liege die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 300.Neben der mit rund 76 Prozent relativ hohen Impfquote baut Frankreich vor allem auf eine schnelle Auffrischimpfung für alle Menschen ab 18 Jahren. Acht Millionen Menschen hätten diese Boosterimpfung inzwischen erhalten, sagte Attal.

++ Apotheker bereit bei Impfungen zu helfen

(14.12 Uhr) Die Apotheker im Land stehen nach Worten des Landesapothekerverbands (LAV) grundsätzlich bereit, bei Impfungen gegen das Coronavirus zu helfen. Eine entsprechende Regelung „ist für uns absolut vorstellbar“, sagte der stellvertretende LAV-Geschäftsführer Frank Eickmann am Mittwoch. Vor allem sehe man sich als Unterstützer bei Boosterimpfungen. Für Erstimpfungen sollten Patienten weiterhin unbedingt erst beim Arzt vorstellig werden.

Eickmann verwies auf ein Modellprojekt zur Grippeimpfung, das im September im Südwesten in bestimmten Regionen und bei ausgewählten Apotheken gestartet ist. Rund 60 Apotheken nähmen daran teil - impfen dürfen ausschließlich Apotheker. Für Corona-Impfungen könnte es aus Eickmanns Sicht so laufen: „Nach unserer Vorstellung bekommen dann die schon im Impfen geschulten Apotheken noch Unterweisung für die Corona-Schutzimpfung und könnten dann zügig eingebunden werden.“ Alle anderen Apotheken bräuchten erstmal ein gründliches Schulungspaket.

Auch müssten Fragen geklärt werden, in welchen Räumlichkeiten Apotheken impfen dürfen - nur den eigenen oder vielleicht auch Räumen, die ansonsten zur Verfügung stehen. Zudem wäre es aus Sicht des LAV richtig, wenn auch pharmazeutisch-technische Assistenten (PTAs) ins impfen einbezogen würden, fügte Eickmann hinzu.

++ Höchste Zahl gemeldeter Corona-Toter seit Februar

(13.41 Uhr) Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Corona-Toten hat den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 446 Fälle von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, wie aus RKI-Zahlen von Mittwochmorgen hervorgeht.

Ein höherer Wert wurde zuletzt am 20. Februar erreicht (490). Mit Blick auf den aktuellen Wert ist zu bedenken, dass sich die Zahl der Todesfälle verzögert zur Zahl der Neuinfektionen entwickelt, da zwischen Infektion und Tod einige Zeit vergeht. Es dürften also in den kommenden Tagen noch höhere Werte erreicht werden.

Momentan ist die Zahl der täglich übermittelten Corona-Toten noch weniger als halb so groß wie zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende vergangenen Jahres - und das, obwohl es momentan wesentlich mehr Ansteckungen gibt als damals. Experten führen das auf den positiven Effekt der Impfung zurück, die wirksam vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI im Laufe des Dienstags 67.186 neue Corona-Fälle - in etwa so viele wie vor einer Woche.

++ Drosten ist für die Deutschen erneut „Mann des Jahres“

(11.53 Uhr) Der Virologe Christian Drosten ist für die Deutschen das zweite Jahr in Folge der „Mann des Jahres“. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen „Playboy“-Umfrage zum Mann mit den bundesweit größten gesellschaftlichen Verdiensten schlug der Chefvirologe der Berliner Charité mit 23,6 Prozent der Stimmen aber nur hauchdünn Biontech-Gründer Ugur Sahin. Der Entwickler des Corona-Impfstoffs kam auf 23,3 Prozent der Stimmen.

Drosten hatte schon im ersten Jahr der Corona-Pandemie, im Jahr 2020, die Umfrage gewonnen. Mit Blick auf das kommende Jahr erwarten die Umfrageteilnehmer eine Rückkehr zu anderen Themen. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird der Befragung zufolge prägendster Mann in 2022, dies gaben 46,5 Prozent der Befragten an. Es folgen FDP-Chef Christian Lindner mit 15,4 Prozent und Grünen-Chef Robert Habeck mit 12,6 Prozent. Norstat befragte für die Umfrage 1001 repräsentativ ausgewählte Männer und Frauen.

++ Kinder-Impfstoff soll eine Woche früher ausgeliefert werden

(09.44 Uhr) Der Kinder-Impfstoff gegen das Coronavirus wird nach Angaben des amtierenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) eine Woche früher zu Verfügung stehen.

„Wir konnten erreichen, dass der Impfstoff für die fünf- bis elfjährigen Kinder EU-weit eine Woche früher ausgeliefert wird“, schrieb Spahn am Mittwoch auf Twitter. Das habe der Hersteller zugesichert. In Deutschland sollte der Impfstoff bislang ab dem 20. Dezember zur Verfügung stehen.

++ Experte warnt vor Corona-Panikmache

(08.29 Uhr) Nach Experteneinschätzung sollte der Begriff der Triage im Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Welle nicht „leichtfertig“ verwendet werden. Er wolle die aktuelle Not in den Krankenhäusern nicht relativieren, sagte der Leiter des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth, Prof. Eckhard Nagel, der Deutschen Presse-Agentur.

„Dass wir jetzt in einer Situation sind mit weiter steigenden Patientenzahlen ist natürlich mit Sorge zu betrachten. Aber hier davon zu sprechen, dass Patienten Angst haben müssten, gar nicht mehr behandelt zu werden, halte ich für unsensibel und rücksichtslos.“

Weiter sagte Nagel: „Ich will nichts schönreden, es ist problematisch. Aber ich weiß nicht, wie diese Panikmache helfen soll, mit der Pandemie besser umzugehen. Hier bin ich wirklich empört über die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird.“ Um den akuten Pflegenotstand auf den Intensivstationen zu beheben, empfahl er eine Verdopplung des Gehalts - damit könne man nicht nur das derzeitige Personal halten, sondern auch ehemalige Pflegekräfte zur Rückkehr bewegen.

Nagel warb zugleich dafür, die Hoffnung nicht aufzugeben: „Mir ist die gesamte Diskussion viel zu stark von Angst bestimmt, an manchen Punkten kann man schon von Panik sprechen.“ Die öffentliche Diskussion sei viel zu sehr von der Suche nach Schuldigen geprägt.

„Das hilft doch niemandem. Das trägt zu einer Nervosität, zu einer Unsicherheit, zur Orientierungslosigkeit bei. Man sollte auf die Fakten schauen: Eine Pandemie verläuft in der Regel in Wellen. Klassischerweise darf man davon ausgehen, dass diese Welle wieder abflacht. Die Frage ist: Wie lange dauert das? Und wie können wir mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass diese Welle so kurz wie möglich bleibt.“

Der Einzelne könne viel zur Bewältigung der Pandemie beitragen: „Die Überwindung dieser Pandemie ist ganz stark vom Einzelnen abhängig - wahrscheinlich viel stärker als vom Verhalten der Politik.“

++ Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 442,9

(06.43 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum zweiten Mal in Folge gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 442,9 an.

Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert leicht darunter bei 452,2 gelegen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 404,5 gelegen (Vormonat: 118,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 67.186 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 66.884 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 446 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 335 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.903.999 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 5,73 an (Montag: mit 5,52). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwoch mit 4 937.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 101.790.

Das waren die letzten Meldungen vom Dienstag

++ Biontech und Pfizer wollen Kinder-Impfstoff früher ausliefern

(20.26 Uhr) Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen eine Woche früher als geplant ihren Corona-Impfstoff für Kinder in der EU ausliefern. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen erfuhr, soll die Auslieferung von „Comirnaty“ für die Altersgruppe fünf bis elf Jahre an beteiligte EU-Mitgliedsstaaten am 13. Dezember erfolgen.

Der niedriger dosierte und dehalb neu abgefüllte Impfstoff soll an diesem Tag in den Staaten zum Start von Impfkampagnen zur Verfügung stehen. Ursprünglich war der 20. Dezember als Ausliefertermin vorgesehen gewesen. Insgesamt geht es um bis zu 13 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs für die EU im Dezember.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir konnten erreichen, dass der Impfstoff für die fünf- bis elfjährigen Kinder eine Woche früher ausgeliefert wird.“ Dies habe der Hersteller zugesichert. „Angesichts der aktuellen Pandemielage ist das eine gute Nachricht für Eltern und Kinder. Viele warten sehnsüchtig darauf.“ Deutschland soll laut Ministerium in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen bekommen.

Auch ein Mitarbeiter der EU-Kommission bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel, dass die Unternehmen entsprechende Ankündigungen gemacht haben. „Das sind gute Nachrichten“, sagte er. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass theoretisch auch schon jetzt der bisherige Impfstoff in entsprechender Dosierung verabreicht werden kann.

++ Biontech-Chef: Impfstoffe werden auch vor Varianten schützen können

(19.17 Uhr) Biontech-Chef Ugur Sahin ist zuversichtlich, dass Corona-Impfstoffe auch im Fall von Omikron und folgenden weiteren Virus-Varianten vor schweren Krankheitsverläufen schützen werden. Omikron sei nicht die erste Corona-Variante, die aufgetaucht sei, sagte Sahin am Dienstagabend in Mainz vor der Verleihung eines Preises an ihn und seine Frau.

Der Mainzer Impfstoffhersteller arbeitet neben den laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Corona-Variante auch an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte. Erste Zwischenergebnisse dazu lägen noch nicht vor, sagte der Firmenchef.

Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci erklärte, Pandemien werde es in Zukunft immer wieder geben - wegen der weltweit gestiegenen Mobilität vielleicht sogar noch häufiger. „Das Beste, um sich darauf vorzubereiten, ist Übung“, betonte sie.

++ Schweiz will Corona-Maßnahmen bundesweit verschärfen

(18.54 Uhr) Nach langem Zögern will auch die Schweiz erstmals seit Beginn der vierten Corona-Welle die Maßnahmen bundesweit verschärfen. Die Regierung will unter anderem die Gültigkeit von Corona-Tests reduzieren, wie sie am Dienstag mitteilte. PCR-Tests wären dann nur noch 48 statt 72 Stunden gültig, Antigen-Schnelltests nur noch 24 statt 48 Stunden. Über die Vorschläge gibt es bis Mittwochabend Konsultationen unter anderem mit den Kantonen, ehe Beschlüsse gefasst werden.

Die Regierung schlägt auch vor, die 3G-Regel künftig auch bei Vereinstreffen mit unter 30 Menschen einzuführen. 3G bedeutet, einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einem negativen Test vorzulegen. 3G soll auch bei Familien- und Freundestreffen ab elf Personen gelten. Zudem will die Regierung die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Betrieben ausweiten. In Restaurants soll es zum Konsumieren eine Sitzpflicht geben.

++ Impfstoffe im Ostalbkreis rationiert

(18.49 Uhr) Die Hausärzte kommen aber auch personell an ihre Kapazitätsgrenzen. Warum sich jetzt doch noch viele junge Leute für eine Erstimpfung entscheiden lesen Sie hier.

