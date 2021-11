Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 452,2

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 141.200 (824.611 Gesamt – ca. 671.700 Genesene - 11.753 Todesfälle)

: ca. 141.200 (824.611 Gesamt – ca. 671.700 Genesene - 11.753 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 511,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 842.100 (5.836.813 Gesamt – ca. 4.893.300 Genesene - 101.344 Tote)

: ca. 842.100 (5.836.813 Gesamt – ca. 4.893.300 Genesene - 101.344 Tote) Inzidenz Deutschland: 452,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

++ Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 452,2

(06.44 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erstmals seit mehr als drei Wochen wieder leicht gesunken.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 452,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden. Vor einer Woche hatte der Wert bei 399,8 gelegen (Vormonat: 153,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.753 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 45.326 Ansteckungen gewesen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 388 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 309 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.836.813 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 5,52 an (Freitag: 5,97). Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet. Er spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.893.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 101.344.

Das waren die letzten Nachrichten vom Montag

++ Geisterspiele immer wahrscheinlicher: So reagieren die Clubs aus der Region

(21.28 Uhr) Das Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Samstag vor 50.000 Zuschauern hat die Debatte um die Geisterspiele entscheidend befeuert. Zahlreiche Spitzenpolitiker und Experten äußerten ihr Unverständnis.

Aufgrund der weiterhin hohen Inzidenzen wird erwartet, dass nach Sachsen als nächstes Bundesland auch Baden-Württemberg in dieser Woche die Rückkehr zu Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen wird.

++ Ab Mittwoch wird in der Wangener Stadthalle täglich geboostert

(20.42 Uhr) Es war eine Kraftanstrengung ersten Ranges. Binnen zehn Tagen ist die Booster-Station in der Wangener Stadthalle aufgebaut worden, am Mittwoch geht es los. Ab Sonntag ist das dann auch in der Argonnenhalle in Weingarten der Fall.

++ Bald soll in der Messe Friedrichshafen wieder täglich geimpft werden

(20.31 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis ist zu Beginn der Woche wieder unter 800 gesunken. In seinem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage vermeldet das Landratsamt allerdings zehn weitere Todesfälle. Um die Corona-Impfkampagne voranzutreiben – man könnte auch sagen: zu „boostern“ – soll nun doch bald wieder täglich auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen geimpft werden.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹