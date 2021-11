Corona-Newsblog: RKI registriert 65 371 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 336,9

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 83.200 (729.183 Gesamt – ca. 634.600 Genesene - 11.371 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 397,7

: ca. 83.200 (729.183 Gesamt – ca. 634.600 Genesene - 11.371 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland: ca. 532.600 (5.195.321 Gesamt – ca. 4.564.200 Genesene - 98.538 Tote) Inzidenz Deutschland: 336,9

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundesagentur wendet 52 Milliarden für Folgen der Corona-Krise auf (07.04 Uhr)

Versorgung der Corona-Patienten im Kreis Biberach stößt ans Limit (06.43 Uhr)

RKI registriert 65 371 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 336,9 (06.39 Uhr)

++ Bundesagentur wendet 52 Milliarden für Folgen der Corona-Krise auf

(07.04 Uhr) Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre bisherigen Aufwendungen für die Corona-Krise auf die immense Summe von rund 52 Milliarden Euro beziffert. In den Jahren 2020 und 2021 seien 24 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld, 18 Milliarden Euro für Sozialleistungen aus der Kurzarbeit und zehn Milliarden für pandemiebedingtes Arbeitslosengeld ausgegeben worden, sagte BA-Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld in Berlin.

Zur Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben sei die Rücklage der Bundesagentur in Höhe von fast 26 Milliarden Euro fast komplett aufgebraucht worden, sagte Schönefeld. Rund 24 Milliarden Euro habe der Bund zugeschossen, der Rest sei aus dem Haushaltsansatz bestritten worden. Auch im nächsten Haushalt für 2022 klafft eine Lücke. Die Bundesagentur geht davon aus, dass sie rund eine Milliarde Zuschüsse des Bundes brauchen wird. Der Haushalt der Behörde wird normalerweise fast ausschließlich aus Beitragseinnahmen gespeist.

Schönefeld räumte ein, dass ein weiterer pandemiebedingter Lockdown mit dann möglicherweise einem neuen Schub an Kurzarbeit das Defizit vergrößern würde. Wenn es dabei bleibe, dass die Pandemie weitgehend mit den Mitteln der Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte bekämpft werden solle, könne der Ansatz ausreichen.

++ Corona: Die Lage in den Klinken Ostalb wird immer ernster

(06.57 Uhr) Personal wird knapp, planbare Operationen werden verschoben, ambulante Termine werden abgesagt, ein Besucherstopp droht.

Lesen Sie hier mehr über die Lage auf der Ostalb

++ Versorgung der Corona-Patienten im Kreis Biberach stößt ans Limit

(06.43 Uhr) In den Krankenhäusern gibt es kaum noch freie Intensivbetten. Der Ärztliche Direktor erläutert, vor welchen Herausforderungen sein Personal deshalb nun steht - und was das für die Patienten bedeutet.

Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

++ RKI registriert 65 371 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 336,9

(06.39 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist stark angestiegen und hat erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 60 000 überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages den Höchstwert von 65 371 Corona-Neuinfektionen. Vor exakt einer Woche waren erstmals mehr 50 000 Neuinfektionen pro Tag gezählt worden.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen schwankt innerhalb des Wochenverlaufes stark. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 336,9 an - ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 319,5 gelegen, vor einer Woche bei 249,1 (Vormonat: 74,4) gelegen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.53 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 195 321 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Mittwoch mit 5,15 an (Dienstag: 4,86). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 564 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98 538.

Das waren die wichtigsten Meldungen am Mittwoch

++ Söder: Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte wären „absolut sinnvoll“

(19.15 Uhr) Zum Brechen der vierten Corona-Welle braucht es aus der Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder strengere Regeln für Ungeimpfte. Angesichts der Lage seien Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte absolut sinnvoll, sagte der CSU-Chef am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“. Bayern werde die rechtlichen Möglichkeiten, die das neue Bundesgesetz gebe, voll ausschöpfen.

An diesem Donnerstag soll der Bundestag Gesetzespläne von SPD, FDP und Grünen zur Bekämpfung der Pandemie beschließen. Söder beklagte erneut, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstagnachmittag erst nach dem Gesetzesbeschluss im Bundestag zusammenkommen werde. Die Länder könnten somit anders als bei früheren Konferenzen von Bund und Ländern nicht mehr auf das Gesetzesverfahren einwirken.

++ Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen steigt weiter

(18.00 Uhr) Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg steigt weiter stark an und liegt mittweile weit über dem für die Alarmstufe entscheidenden Grenzwert von 390. Mittlerweile werden 444 solcher Fälle intensivmedizinisch behandelt, das sind 20 mehr als am Vortag, teilte das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (16.00) mit. Die Alarmstufe gilt seit diesem Mittwoch, weil der Grenzwert an zwei Tagen in Folge überschritten wurde. Nun greift die 2G-Regel (geimpft oder genesen) etwa in Restaurants, Museen, Kinos und öffentlichen Veranstaltungen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag bei 4,7. Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona in eine Klinik kommen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen stieg auf 397,7, ein Plus von 14,9. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 10 162 auf 729 138.

++ RKI-Chef Wieler fordert Corona-Impfungen in Apotheken

Berlin/Dresden (dpa) — Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, will das Impf-Tempo durch Corona-Impfungen in Apotheken erhöhen. „Wir sind in einer Notlage, und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten“, sagte Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussionsveranstaltung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Deshalb sei er ganz klar dafür, dass unter anderem Apotheker impfen sollten.

Die Booster-Impfungen seien umfänglich. „Je schneller geimpft wird, desto besser.“ Es brauche jedes niedrigschwellige Angebot. „Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff.“

Zugleich plädierte Wieler für die 2G-Regeln (geimpft und genesen). „Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht die Chance geben, der Impfung zu umgehen, zum Beispiel, indem sie sich freitesten lassen.“ Momentan laufe Deutschland auf eine „ernste Notlage“ zu. „Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht handeln.“

++ Impfangebot in Gammertingen wird gut angenommen

(19.20 Uhr) Bereits ein bis zwei Stunden vor dem Start des mobilen Impfteams in der Sporthalle beim Alten Gammertinger Gymnasium haben sich die ersten Impfwilligen in einer Schlange aufgestellt, erzählt Helferin Sandra Behmüller vom Mobilen Impfteam des Rettungsdienstes Biberach.

So zog sich die Schlange der Wartenden zwischen 8 und 13 Uhr quer über den Hof der Schule. Um 12.35 Uhr sind insgesamt 214 Impfungen vergeben, zählt Behmüller zusammen und weitere 50 bis 70 Personen warten vor der Halle. Eine genaue Zahl der vergebenen Impfungen liegt unserer Zeitung bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

++ Warum sich die Menschen in Gammertingen impfen liesen, lesen Sie hier ++

Plus oder kostenlos? Welche Inhalte kostenpflichtig sind – und warum

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹

Seit Beginn der Corona-Impfungen hat sich die Stimmung in Deutschland bezüglich einer Corona-Impfpflicht gedreht. Wir haben die Menschen auf der Straße dazu befragt.