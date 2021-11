Newsblog: RKI registriert neuen Höchststand bei Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 319,5

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 76.100 (719.017 Gesamt – ca. 631.600 Genesene - 11.342 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 382,8

Das Wichtigste auf einen Blick:

++ Keine Essens- und Getränkestände beim Biberacher Christkindles-Markt

(07.51 Uhr) Auch der diesjährige Christkindles-Markt kann nicht in gewohnter Weise stattfinden. Die Stadtverwaltung hatte sich schon vom Kulturprogramm verabschiedet, das es normalerweise begleitend zum Markt gibt.

Seit Dienstag ist nun klar, dass es aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung auch keine Stände mit Essens- und Getränkeangeboten zum Direktverzehr geben wird. Als Folge werden zudem die Öffnungszeiten des Markts angepasst

++ Kliniken im Ostalbkreis sind voll bis zum Anschlag

(07.28 Uhr) Die drei Kliniken auf der Ostalb in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sind derzeit mit Patienten belegt bis zum Anschlag. Es gibt phasenweise kaum noch freie Betten. Corona alleine ist allerdings nicht schuld daran.

++ Corona-Daten: Ungeimpfte infizieren sich häufiger als Geimpfte

(06.44 Uhr) Corona-Daten aus mehreren Bundesländern deuten auf wesentlich mehr Neuinfektionen unter Ungeimpften hin als bei Menschen mit vollständigem Impfschutz. Zwar werden Ungeimpfte vermutlich viel häufiger getestet, doch eine grobe Einschätzung des Pandemiegeschehens unterschieden nach Impfstatus lassen die Werte aus Expertensicht dennoch zu.

Nach den unter anderem von Bundesländern wie Sachsen oder Bremen veröffentlichten Angaben war die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen unter den Ungeimpften zuletzt um ein Vielfaches höher als bei den Menschen mit vollständigem Impfschutz.

Solche Zahlen seien „sicher etwas verzerrt“, sagte Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf etwa die Testhäufigkeit. Ungeimpfte müssen zum Beispiel zwingend einen Test vorlegen, wenn 3G-Regeln im Restaurant oder am Arbeitsplatz gelten.

Diese Faktoren seien aber nicht so bedeutend, dass sie den Unterschied komplett erklärten, sagte Watzl. „Daher ist immer noch richtig, dass sich Ungeimpfte deutlich häufiger infizieren als Geimpfte.“

++ Alarmstufe in Baden-Württemberg - diese Regeln gelten ab heute für Ungeimpfte

(06.31 Uhr) Rekordwerte bei den Infektionen, die Impfquote stagniert und vor allem nähern sich die Intensivstationen dem Limit: Von Mittwoch an gelten deshalb in Baden-Württemberg verschärfte Regeln.

Die treffen vor allem die Ungeimpften, denn mit der sogenannten Corona-Alarmstufe setzt die Landesregierung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auf 2G – dabei erhalten nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

++ Ifo: Steigende Infektionszahlen gefährden wirtschaftliche Erholung

(06.18 Uhr) Die steigenden Corona-Infektionszahlen gefährden nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstitutes Ifo die Konjunkturerholung in Deutschland. „Die Ausbreitung der Infektionen sorgt dafür, dass die wirtschaftliche Aktivität in den Sektoren des sozialen Konsums - also Gastronomie, Reise, Kultur und Veranstaltungen - zurückgeht, weil Menschen Ansteckungsrisiken meiden“, sagte Ifo-Chef Clemens Fuest der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwoch). Die ohnehin fragile Erholung werde so gefährdet.

Fuest sagte, zu einem großen Teil seien es nicht Lockdown-Maßnahmen, die ökonomische Kosten verursachten, sondern die Pandemie selbst. „Bei hoher Infektionsgefahr gehen die meisten Menschen nicht ins Restaurant oder zu Veranstaltungen, egal ob die durch staatliche Vorgaben geschlossen sind oder nicht.“ Der Unterschied zum vergangenen Winter bestehe darin, dass jetzt viele Menschen geimpft seien, auch wenn die Impfungen nicht perfekt schützten.

Seit Beginn der Corona-Impfungen hat sich die Stimmung in Deutschland bezüglich einer Corona-Impfpflicht gedreht. Wir haben die Menschen auf der Straße dazu befragt.

Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag sprach sich Fuest dafür aus, die Infektionen einzudämmen und mit Regelungen für Geimpfte und Genesene (2G) zu erreichen, dass wirtschaftliche Aktivitäten nicht mehr beeinträchtigt würden als unvermeidlich sei. Auch brauche man Maßnahmen, um die Ansteckungsgefahren in Schulen zu senken.

Zudem forderte der Ökonom die Politik zu mutigen Entscheidungen auf. „Wenn man die Pandemie erfolgreich überwinden will, wird man es nicht jedem recht machen können.“ Wer sich ohne gute gesundheitliche Gründe nicht impfen lasse, gefährde auch andere. „Die Politik muss hier den Druck erhöhen, auch wenn es Streit gibt.“

++ RKI registriert 52.826 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 319,5

(06.09 Uhr) Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle am Mittwochmorgen mit 52.826 an. Vor genau einer Woche waren es 39.676 Ansteckungen.

Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 319,5 an - ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 312,4 gelegen, vor einer Woche bei 232,1 (Vormonat: 66,1). Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 294 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 236 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.129.950 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.540.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98.274.

Das waren die Meldungen vom Dienstag:

++ Landkreis Tuttlingen erhöht Impftempo

(21.06 Uhr) Von Montag bis Samstag wird das Mobile Impfteam des Gesundheitsverbunds Konstanz künftig im Landkreis Tuttlingen sein. Erst- und Zweitimpfungen ebenso wie Boostertermine werden dadurch abgedeckt, zusätzlich zu den Impfmöglichkeiten bei den Haus- und teilweise Fachärzten. Die einzelnen Tage des Mobilen Teams sind fest auf Städte und Gemeinden verteilt. Wann es tatsächlich losgeht, steht noch nicht endgültig fest. Möglich wäre bereits kommende Woche.

Einen ersten Termin gibt es tatsächlich schon: Am Donnerstag, 18. November, ist von 12 bis 15 Uhr offenes Impfen in der Alten Festhalle in Tuttlingen. Nur: Das hat mit dem künftigen Angebot nichts zu tun. Stadtsprecher Arno Specht spricht von landesweiten Impf-Aktionstagen, die das Land den Kommunen angeboten hat. „Da haben wir für November und Dezember gestreckt“, sagt er. Geimpft wird mit Biontech, Moderna, Johnson und Johnson.

