Corona-Maßnahmen in Gebieten mit Inzidenz über 100 werden verschärft

Der Handel leidet unter der Corona-Krise, erste Läden haben wegen der mauen Umsätze auch schon endgültig geschlossen – doch dieser Geschäftsmann investiert gegen den Trend: Ersin Güngör will gleich zwei Läden in Ravensburg eröffnen und sieht in der Krise keine Gefahr, sondern eine Chance.

Güngör setzt auf den Trend zur Nachhaltigkeit In der Ravensburger Unterstadt hat am Montag, 22. März, ein Geschäft mit dem Namen „The Refurbisher“ aufgemacht.