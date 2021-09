Corona-Loch? Bei DRK-Bereitschaft Hausen keine Minute

HAUSEN o.V. – Das kommende Jahr 2022 steht bei der Bereitschaft Hausen ganz im Zeichen ihres 60-jährigen Jubiläums. Alles ist bereits in trockenen Tüchern. Ein Festakt am 26. März im Kunstmuseum bildet den Auftakt der Feierlichkeiten. Ihm folgt eine 80er Party im Hofgut mit DJ und der Rotkreuz-Bar. Mit dem Vatertagsfest als Rotkreuzfest geht es dann weiter.

Nach dem Frühschoppen gibt es Schlager mit DJ (Ni Playlist). Ab 16 Uhr spielt die „Intakt Allstyleband“ vor der Halle ein Open Air-Konzert. Bei schlechtem Wetter wird das Ganze in die Verenahalle verlegt. Der Kartenvorverkauf für 500 Besucher erfolgt bereits in Kürze. Als Abschluss gibt es im Herbst noch einen Gemeinde-Gottesdienst mit Sektempfang. Ein Jubiläums-Flyer gibt über alle Aktivitäten Auskunft.

Die im DRK-Kreisverband wohl rührigste Bereitschaft hielt am vergangenen Samstag unter Einhaltung der notwendigen Coronabedingungen ihre Jahresversammlung. Auch während der Coronazeit hat die Bereitschaft versucht neue Ideen einzubringen, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein, ging aus dem Bericht des Bereitschaftsleiters Maximilian Kaiser hervor. So stellte er die vielen Aktivitäten der 29 Mitglieder (17 Männer und zwölf Frauen) zählenden Gruppe in Form von Säulen dar.

Neben der Übernahme und Durchführung aller Aufgaben in Hausen und Gunningen, im Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Helfer vor Ort, sowie in der Humanitären Hilfe, im Katastrophenschutz und im sozialen Bereich bietet die Gruppe während der Coronazeit kommunale kostenlose Schnelltests an.

Weiter bot sie ihre Hilfe bei der Entlastung des Patientenstroms im Klinikum an. Teststationen in Trossingen, in Gunningen und Durchhausen wurden aufgebaut. So konnten über tausend Tests abgenommen werden und später 150 Tests pro Tag. Zwei Teams sind hier im Einsatz. Ohne Wenn und Aber wurde auch der Versorgungsdienst von fünf Familien in Hausen, zwei in Gunningen und drei in Durchhausen übernommen.

Dennoch sind für den besonderen Verein Fortbildungen eines der wichtigsten Aufgaben. Hierzu dienten auch zwei Übungen, leider ohne die Feuerwehr.

Neun Erste-Hilfe-Kurse konnten mit jeweils vollem Haus angeboten werden sowie zwei Rotkreuzkurse am Kind. Wenn andere Vereine um Nachwuchs kämpfen, ist die Bereitschaft Hausen in der glücklichen Lage 20 Kinder in der Jugendgruppe zu betreuen. Hier sucht der Bereitschaftsleiter Kaiser nach einem/r Jugendleiter/in zur Unterstützung. Im Kinderferienprogramm wurde auch ein „Erste-Hilfepfad“ aufgebaut, was auf großes Interesse stieß. Während dem Lockdown wurden die Kinder wöchentlich online geschult.

Als neuestes Standbein führte die Bereitschaft seit 2020 auch Blutspendetermine durch.

Bei den ersten drei Terminen konnten jeweils von über 130 Spendern etwa 120 Konserven Blut entnommen werden. In 2021 sind bereits vier Termine und in 2022 insgesamt sechs Termine abwechselnd in Gunningen und Hausen geplant. Hierzu werden noch freiwillige Helfer wie rüstige Rentner gesucht.

Laut Aussage von Maximilian Kaiser soll kein Herbstfest mehr abgehalten werden, dafür erfährt das Vatertagsfest eine Aufwertung. Nachdem die Leiterin in der Gymnastikgruppe 60 Plus den Abschied genommen hat, hofft man bald auf Ersatz für die 20 Teilnehmer. Auch die Linetanzgruppe mit 20 Mitgliedern und der Kurs „Gymnastik fit“ mit zehn Teilnehmern sind wichtige Bestandteile der Bereitschaft in der Sozialarbeit.

„Unsere Gesellschaft wäre schön aufgeschmissen ohne die große ehrenamtliche Arbeit der Bereitschaft“ lobte Bürgermeisterstellvertreter Rolf Mauthe. Die von ihm eingeleitete Entlastung erhielt einstimmiges Votum. Auch die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Ulla Wildmann fand nur lobende Worte für die Bereitschaft, sowie über den soliden Kassenbestand, vorgetragen durch Kassiererin‚ Theresa Rubbel.

Durch die vielen und auch neuen Aktivitäten sei die Bereitschaft „fast weltweit“ berühmt geworden. Wildmann nahm auch die Ehrungen vor. Für fünf Jahre Mitgliedschaft wurde Annika Haller ausgezeichnet. Michael Runge und Marvin Klaiber wurden vom Kreisverband für 20 Jahre geehrt. Der Landesverband ehrte Maik Klaiber für 40 Jahre. Eine große Ehrung erhielt Emil Pfau mit der DRK Ehrennadel vom Deutschen Bundesverband für 50 Jahre. Zusätzlich gab es für jeden Jubilar ein Geschenk von der Bereitschaft und bei den zwei letzteren Ehrungen noch vom Kreuzverband.

Bei den Wahlen wurde Kassiererin Theresa Rubbel für weitere vier Jahre bestätigt. Neu im Amt sind als Beisitzerin Elke Dufner, Gunningen und Kassenprüfer Marvin Klaiber.