Corona: LEA Giengen unter Quarantäne

Das Landratsamt Heidenheim und die Stadt Giengen verfügen in der Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen eine Ausgangs- und Kontaktsperre.

Giengen (ek) - „Die Lage ist angespannt.“ Mit diesen Worten beschreibt Thomas Deines vom Regierungspräsidium Stuttgart die derzeitige Situation in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) Ellwangen und Giengen. Erst am Freitag, 3. April, war die Außenstelle Giengen in Betrieb gegangen. Schon am Mittwoch, 8. April, wurden zwei Mitarbeiter eines Betreuungsdienstleisters vor Ort positiv auf das Coronavirus getestet.

Da laut einer gemeinsamen Pressemitteilung des Regierungspräsidiums, des Landkreises Heidenheim und der Stadt Giengen einige Bewohner engen Kontakt zu einem der Infizierten hatten, wurde die Einrichtung unverzüglich unter Quarantäne gestellt - unter Vorbehalt zunächst bis zum 22. April. Doch trotz der Ausgangs- und Kontaktsperre scheinen sich die Neuankömmlinge in Giengen wohl zu fühlen. Einige sitzen im Hof und genießen die Sonne, einer telefoniert, ein anderer schaut aus seinem Fenster und unterhält sich mit denen im Hof, wieder ein anderer läuft - mit Mundschutz ausgestattet - geschäftig in die Halle auf dem Gelände.

„Heute Morgen wurden weitere Tests bei den 39 Bewohnern und allen Beschäftigen gemacht“, erklärt Deines, der das Referat für Flüchtlingsaufnahme leitet, am Donnerstagmittag. „Ergebnisse werden wir vor Samstag aber keine vorliegen haben.“ Der Referatsleiter war eigens aus Stuttgart angereist, um sein Leitungspersonal in Giengen zu unterstützen. „Dadurch, dass jetzt sowohl die LEA Ellwangen als auch die Einrichtung hier unter Quarantäne stehen, gibt es viel zu regeln.“ Beispielsweise brauche man wegen der beiden infizierten Mitarbeiter nun neues Personal.

Hinzu kommt, dass die Wohnungen in der LEA Giengen laut Deines derzeit nur sehr spartanisch eingerichtet sind. „Es gibt zum Beispiel keine Fernseher.“ Die Geflüchteten haben ihm zufolge deshalb vergleichsweise wenig Beschäftigung: „Sie können ums Haus spazieren, vorhin haben ein paar auf dem Hof ein bisschen Fußball gespielt. Und es gibt Wlan.“

Es werde alles getan, um eine Ausbreitung zu verhindern, heißt es in der Pressemitteilung. „Es ist wichtig, dass die Bewohner drin bleiben“, bestätigt Deines. Deshalb sei auch die Polizei als Unterstützung vor Ort, die, sollte jemand versuchen, das Gelände zu verlassen, „denjenigen höflich drauf hinweisen wird, das nicht zu tun“.