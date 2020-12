Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung jährt sich am Donnerstag, 3. Dezember. Daran erinnern die beiden kommunalen Behindertenbeauftragten des Landkreises Ravensburg, Selda Arslantekin und Jürgen Malcher, sowie die Sozialverwaltung des Landkreises.

Besonders während der Corona-Pandemie sind sämtliche Beteiligten in der Behindertenhilfe und -arbeit im Kreis besonders gefordert gewesen, teilt das Landratsamt mit. „Bei unserer Tätigkeit in den vergangenen Monaten haben wir gemerkt, wie dringend Menschen mit Behinderung gerade in diesen herausfordernden Zeiten spezifische Informationen benötigen und wie dankbar sie für ein offenes Ohr sind“, berichtet Malcher.

Ausgerufen wurde der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung Anfang der 1990er-Jahre von den Vereinten Nationen. Ziel ist es weltweit, das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu stärken sowie aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen zu thematisieren.