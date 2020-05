Corona-Kolumne: Eine neue Lockerheit breitet sich aus

Als ich meinen Kindern vergangene Woche gesagt habe, dass die Spielplätze wieder öffnen, meinte die Älteste kritisch: „Das finde ich nicht gut. Wie soll man denn da Abstand halten?“ Es gäbe schließlich auch am See, im Wald und auf der Spielstraße vor dem Haus die Möglichkeit zum Spielen. Ich habe darauf keine Antwort.

Als wir am Spielplatz vorbei spazieren, frage auch ich mich, ob es die Kinder oder eher die Eltern sind, die die diese Lockerung herbeigesehnt haben. Es gleicht im Kleinen fast einer dieser Protestaktionen, wenn rund zwanzig Erwachsene sich ohne Mundschutz dicht beieinander auf den Parkbänken sitzend oder die Schaukel anstupsend unterhalten. Abstandsregeln scheinen hier nicht zu gelten. Vielleicht wäre da eine Öffnung der Schulen und Kindergärten für alle Kinder gestaffelt in kleinen Gruppen sinnvoller gewesen. Ich vertraue darauf, dass die Pädagogen ihr Bestes geben würden, die geltenden Maßnahmen zu berücksichtigen. Paradox ist, dass parallel zu den Lockerungen die Unzufriedenheit und das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen steigen. Zu Beginn der Pandemie haben wir Beifall klatschend zu mehr Solidarität aufgerufen. Nach rund zwei Monaten Ausgangsbeschränkungen scheint dies nun aber in den Hintergrund zu rücken. Ich finde das enttäuschend.

Der Wunsch, dass möglichst schnell „alles wieder beim Alten“ ist, scheint zu überwiegen. Ein empathisches „bleiben Sie gesund“ höre ich immer seltener. Auch ich würde lieber ohne Mundschutz zum Einkaufen gehen und finde das Tragen manchmal fraglich, wenn ich merke wie viel öfter ich mir an den Kopf fasse, um das Ding gerade zu rücken. Zudem möchte ich wieder selbst entscheiden dürfen, wie viele Familienmitglieder und Freunde ich treffen darf.

Wichtiger ist mir die gewonnene Freiheit nicht wieder zu verlieren. Solange die Diskussionen über Mundschutz und Abstände andauern, halte ich mich lieber einmal zu viel dran, als zu wenig. Es könnte ja sein, dass die Experten, die sich so etwas ausdenken, sich selbst und uns damit nicht ärgern wollen, sondern daran arbeiten, ein in unserer Zeit nie dagewesenes Virus in den Griff zu bekommen.