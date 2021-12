Riedlinger Bürgermeister: Corona für alle eine große Herausforderung

Die Corona-Pandemie hatte auch 2021 weitreichende Auswirkungen auf die Stadt, den Einzelhandel und die Schulen. Im ersten Teil des Jahresinterviews blickt Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft auf das von der Pandemie geprägte Jahr zurück.

Herr Schafft, ein weiteres Jahr mit Corona neigt sich dem Ende zu. Wie war 2021 für die Stadt?

Das Jahr 2021 hat für uns alle Einschränkungen gebracht. Es freut mich besonders, dass das in Riedlingen in toto mit Ruhe und Gelassenheit getragen wird. Wobei man schon merkt, dass an mancher Stelle manchmal der Geduldsfaden reißt. Was ich gut finde, ist, dass sich die Leute jetzt zum Ausklang des Jahres erkennbar um Impfungen bemühen. Und auch das Testen ist auch sehr gut angenommen worden. Es hat das Risikobewusstsein gefördert und ich glaube von daher war das eigentlich eine ganz gute Sache. Wir haben wenig Schließungen in den Schulen und Kindertagesstätten. Das war eher einzelfallbezogen. Wir hatten in den Kindertagesstätten eher personaltechnische Probleme, weil bestimmte Berufs- und Altersgruppen Probleme hatten, ihren Beruf ausüben zu dürfen. Das war dann eine echte Herausforderung. So viel Personal kannst du gar nicht akquirieren, um das zu kompensieren. Positiv war aus meiner Sicht auch, dass wir zum Jahresbeginn die Holzbrücke wieder hatten. Da lief dann der Verkehr wenigstens wieder rund. Das war im Vorjahr noch eine zusätzliche Beschränkung gewesen.

Bürgermeister Marcus Schafft (Foto: Sstadtverwaltung)

Wer sehr unter der Situation gelitten hat sind zum einen die Kinder und Jugendlichen, die in ihrem Regelablauf mehr als gestört waren. Anfang des Jahres habe ich bei der Landesregierung angefragt, ob man nicht wenigstens die Jugendräume aufmachen kann. Später kam das dann, aber man hat es tendenziell eher zur Seite geschoben. Die zweite Gruppe sind die Menschen, die in stationären Einrichtungen – wie Seniorenheime und Pflege – untergebracht sind. Da kann man dankbar sein für jede Kreativität. Gottesdienste im Freien zu veranstalten, hat mir richtig gut gefallen. Was sich da entwickelt hat, wird uns auch noch eine gewisse Zeit begleiten. Und auch die Kultur hat gelitten. Hier haben das Mundartfeschdival und später Kultur im Gewächshaus erste Lichtblicke gewährt.

Wie hart hat die Pandemie den Einzelhandel betroffen?

Ich glaube – wie überall – hart. Es gab Unsicherheiten bei der Kundschaft und auch bei den Betreibern, weil sich die Regeln immer wieder änderten. Neue Regeln kamen vielfach am Wochenende, meistens am Sonntagabend, und mussten umgesetzt werden. Da wurden dann auch mal nachts noch Telefongespräche geführt, um zu klären, was gemacht werden darf und was nicht. Das war schon teilweise wild gewesen. Aber es haben alle mitgezogen. Klar war es eine Beschränkung aller und die Unsicherheit in der Bevölkerung führte dazu, dass man sich zurückhält. Auf der einen Seite positiv, weil dann weniger Ansteckung passiert, aber auch negativ, weil der Handel darunter leidet. Es gab leider Läden, die aufgeben mussten. Das ein oder andere hat sich dagegen wieder neu gruppiert. Und wer durch die Stadt geht, sieht, dass an einigen Häusern saniert wird. Da ist auch positiv.

Durch die Pandemie wurde die Digitalisierung an den Schulen vorangetrieben. Wie sieht es damit an den Riedlinger Schulen aus? Hakt es noch irgendwo?

Wir haben 90 Prozent des Programms abgewickelt und die Schulen haben selbst sehr intensiv mitgearbeitet. Wir haben die Pläne dafür entwickelt, die digitalen Endgeräte besorgt und mit der zweiten Kraft im Haus supporttechnisch unterstützt. Das hat gut funktioniert. Vieles ist in den Schulen selbst entstanden. Was ich wichtig finde, ist, dass nicht nur Endgeräte gekauft wurden, sondern, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, wie das in den Unterricht eingebunden wird. Wir hatten bereits eine gute Ausstattung und haben jetzt nochmals deutlich verbessert. Jetzt ist das Doing immer noch so ein Thema. So eine Maschine und Software zu haben, heißt letztlich nicht, dass es auch hundertprozentig angewandt wird. Von Eltern bekomme ich teilweise schon mit, dass keine 100 Prozent Zufriedenheit da ist. Weil es Kinder gibt, die während der Coronaphase schwer erreichbar waren und dann auch teilweise nur analoge Medien zur Verfügung hatten. Gleichzeitig haben sich die Schulen aber sehr gekümmert, um den Kontakt zu halten.

Sie sprechen von 90-prozentiger Erfüllung des Programms. Woran fehlt es noch??

Die fehlenden zehn Prozent werden im Laufe des kommenden Jahres nachgesteuert. Es fehlt an der Verfügbarkeit der Endgeräte. Das zieht sich ja durch alle Bereiche – nicht nur in der Automobilindustrie fehlt es an den Chips.

Was hat trotz Corona gut funktioniert?

Die intensive Beteiligung der Jugend hat in diesem Jahr gut geklappt. Da sind richtig gute Gespräche dabei rausgekommen. Überhaupt die Zusammenarbeit mit dem Jufo und der offenen Jugendarbeit funktioniert richtig gut. Da wollen wir im nächsten Jahr auch weitere Formate anbieten. Was auch gut funktioniert hat, waren die Notbetreuungen, also die Verlässlichkeit für die Kinder, für die Schüler und auch die Eltern. Das haben wir gewährleisten können. Dass wir nicht jede Angst wegnehmen können, ist klar. Uns ist auch klar, dass das Testen irgendwo lückenhaft ist. Das ist vom Verordnungsgeber so toleriert und es gibt immer auch zwei Seiten. Ich habe ja nicht nur die Leute, die sagen, wir wollen ein 100-prozentiges Testregime. Es gibt ja auch die krassen Gegner. Auch bei uns gibt es Menschen, die null Bock auf Impfen haben. Das muss man akzeptieren. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Gesellschaft lokal zu spalten. Wir müssen mit allen ein Stück weit zurechtkommen. Das Coronageschehen in Riedlingen zeigt, dass das, was wir gemacht haben, als Gesamtstrategie durchaus funktioniert hat. Natürlich haben wir auch Coronafälle. Aber eben nicht überbordend viele. Es ist in einem angemessenen Rahmen geblieben. – ich habe an anderer Stelle unseren Ansatz im Umgang mit den Coronaregeln als Grundrechtsorientiert bezeichnet. Vielfach fühlte sich die Stadtverwaltung im Ansatz von der späteren Rechtsprechung bestätigt.

Was waren im vergangenen Jahr für Sie die drei herausragenden Themen oder Ereignisse?

Ganz aktuell freut mich persönlich besonders die Ernennung Riedlingens zur Hochschulstadt. Das ist echt eine tolle Sache. Dazu zählen auch das Schülerforschungszentrum und das Gründungszentrum, das die SRH betreibt. Ohne die Fernhochschule würden wir uns bei vielen Prozessen richtig schwer tun. Das Zweite ist das Thema „Lebendige Altstadt“, wofür es eine Million Euro Fördermittel geben wird. Es ist ein gutes Projekt, um die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung ein Stück weit neu auszurichten und die Spielregeln vielleicht neu zu bestimmen. Für meine Familie und mich gehört auch die Wiederwahl als Bürgermeister zu meinen persönlichen herausragenden Ereignissen.